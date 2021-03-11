Українська
$ 27,7
32,93
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Украинские паралимпийцы выиграли 29 медалей на Кубке мира в Словении!

11 марта, 13:34

Олег Люлька Олег Люлька

Наша команда заняла второе общекомандное место, обойдя сборную США

Паралимпийская сборная Украины завоевала почти три десятка медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону, который завершился в Словении.

Реклама

В активе наших спортсменов – 29 наград (6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых) и второе место в командном зачете.

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины у себя в Facebook.

Первую строчку с 49 медалями заняла Россия, третью с 12 наградами – США.

ВСЕ МЕДАЛИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Реклама

Лыжные гонки

  • "Золото": Людмила Ляшенко – 2 (класс стоя), Александра Кононова – 1 (класс стоя)
  • "Серебро": Александра Кононова – 2 (класс стоя), Людмила Ляшенко – 1 (класс стоя), Ярослав Решетинский – 1 (с поражением зрения)
  • "Бронза": Юлия Батенкова-Бауман – 3 (класс стоя), Дмитрий Суярко – 1 (с поражением зрения), Тарас Радь – 1 (класс сидя)

Биатлон

  • "Золото": Людмила Ляшенко – 3 (класс стоя)
  • "Серебро": Тарас Радь – 2 (класс сидя), Оксана Шишкова – 2 (с поражением зрения), Ирина Буй (стоя), Юлия Батенкова-Бауман – 1 (класс стоя)
  • "Бронза": Ярослав Решетинский – 2 (с поражением зрения), Александра Кононова – 2 (класс стоя), Юлия Батенкова-Бауман – 1 (класс стоя), Тарас Радь, Василий Кравчук – 1 (класс сидя), Оксана Шишкова – 1 (с поражением зрения)

Реклама

Реклама

Фото – Международный паралимпийский комитет, Adrian Stykowski/World Para Snow Sports

Ранее мы писали, что драма об украинской спортсменке получила две премии на кинофестивале. Страшная автокатастрофа, казалось, ставит крест на надеждах Оксаны Ботурчук. Девушка теряет зрение. Но она не сдается и доказывает, что у настоящей мечты не бывает преград.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

победа биатлон паралимпиада лыжные гонки паралимпийцы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"В 9-м классе я впервые позволила себе это сделать": как взрослела украинская биатлонисткаБиатлон
Украину дисквалифицировали на Кубке мира по биатлону
Украину дисквалифицировали на Кубке мира по биатлонуБиатлон
Есть медаль Кубка мира! Юлия Джима поднялась на пьедестал в Чехии
Есть медаль Кубка мира! Юлия Джима поднялась на пьедестал в ЧехииБиатлон
Где и когда смотреть спринт на Кубке мира по биатлону в субботу
Где и когда смотреть спринт на Кубке мира по биатлону в субботуБиатлон
Где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в воскресенье
Где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в воскресеньеБиатлон
"Просто ужас!" Плакат со стриптизершей в комнате для смазки возмутил биатлонистокБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять