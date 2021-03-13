"Просто жах!" Біатлоніста мало не вбила світлова мачта на Кубку світу (відео)

Також ледь не постраждав тренер, який стояв поруч, а російський коментатор хапався за серце

Один з біатлоністів ледь не став жертвою падіння мачти на дев'ятому етапі Кубка світу в Новому Мєсті. Як повідомив відомий російський коментатор Дмитро Губернієв, небезпечний інцидент стався напередодні на тренуванні в Чехії і потрапив на камери. Раніше ми писали, що український біатлоніст знявся з переслідування в день гонки.

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"Світлова мачта впала прямо на трасу в момент тренування. І мало не вбила спортсмена. В прямому сенсі! Величезна мачта! Організатори мовчать, а випадок кричущий. Біатлоністи від цієї мачти тікали. Людина просто зреагувала. Тому за серце ми тут хапаємося. Є відео, і це просто жах. Спортсмен бачив, як на нього падає величезна мачта, і він встигає проскочити... Я навіть боюся уявити, що було б", – цитує Губернієва "Чемпіонат"

Поруч був російський тренер корейської збірної Андрій Прокунін. Він зізнався МАТЧ ТВ, що ще трохи – і вже не стояв би перед камерою. Прокунін пояснював, що вночі перед тренуванням йшов сильний дощ: опору підмило, сніг підтанув, тому мачта втратила стійкість.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, в Новому Мєсті відбудеться гонка-переслідування у чоловіків і жінок. Раніше ми писали, де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в суботу.

Відео: Сьогодні

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