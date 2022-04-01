В очікуванні Катару: представляємо потенційних суперників України на ЧС-2022

У разі проходу відбору команда Олександра Петракова потрапить до квартету В до непростих суперників. Знайомимося ближче зі збірними Англії, Ірану та США

Харрі Кейн, Мехді Таремі та Крістіан Пулішич можуть стати суперниками України на ЧС-2022

Сьогодні відбулося жеребкування групової стадії чемпіонату світу 2022 року. На ньому визначились потенційні суперники збірної України. Ними стануть Англія, Іран та США.

Щоправда, для цього "синьо-жовтим" ще потрібно вийти на Мундіаль, адже стикові матчі за нашою участю перенесли на червень через військове вторгнення Росії.

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Першим суперником нашої команди стане Шотландія, а у разі успіху підопічні Шевченка зіграють за путівку на ЧС проти Уельсу. Проте ми оптимісти і віримо в нашу команду, тому можемо придивлятися до суперників на Мундіалі.

АНГЛІЯ

Головний тренер: Гарет Саутгейт

Лідери: Харрі Кейн, Рахім Стерлінг, Джордан Пікфорд

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Місце у рейтингу ФІФА: 5

Найкращий результат на ЧС: переможець (1966)

Найкращий бомбардир в історії: Уейн Руні (53 голи)

Головний гвардієць в історії: Пітер Шілтон (125 матчів)

Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

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Родоначальники футболу – одна з найсильніших збірних на даний момент, хоча команда лише раз вигравала ЧС, та й то вдома. При цьому минулого Мундіалі англійці вийшли в півфінал, а на останньому Євро поступилися у фіналі лише в серії пенальті.

Команда здебільшого складена з гравців місцевого чемпіонату, що не дивно. АПЛ – найсильніша ліга світу. Головна небезпека походить від капітана Харрі Кейна, який забив у футболці збірної аж 49 м'ячів. Партнери по атаці у нього не менш сильні та їх багато – Стерлінг, Решфорд, Гриліш, Маунт, Санчо.

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Крім того, захист у Англії також на рівні. Костяк складають воротар Джордан Пікфорд, а також дует гравців з Манчестерів Гаррі Магуайр та Кайл Вокер. При цьому є відмінний вибір на флангах оборони, навіть доводиться відмовлятися від гравця основи Ліверпуля Трента Александера-Арнольда.

Історія протистоянь з Україною: +5=2-1, 13:3

Останній очний матч: Україна – Англія 0:4 (3 липня 2021 року)

Наша команда нерідко зустрічалася з англійцями, проте не дуже успішно. Єдина перемога відбулася у Дніпрі у 2009 році, коли гол Сергія Назаренка допоміг нашій команді потрапити у стики відбору на ЧС-2010 (де ми поступилися Греції).

Найпам'ятніший матч – донецька дуель на Євро-2012 та скасований гол Марко Девіча. Як наслідок, мінімальна поразка та прохід англійців у плей-офф.

А остання очна зустріч зовсім розчарувала. Підопічні Шевченка вийшли на Англію в 1/4 фіналу Євро-2020 і на фоні ейфорії після перемоги над Швецією не змогли чинити опір. Дублем відзначився Кейн, ще по голу забили Магуайр та Хендерсон.

ІРАН

Головний тренер: Драган Скочіч.

Лідери: Аліреза Джаханбахш, Сердар Азмун, Ехсан Хайсафі.

Місце у рейтингу ФІФА: 21

Найкращий результат на ЧС: груповий раунд, 3 місце (1998, 2018)

Найкращий бомбардир в історії: Алі Даєї (109 голів)

Головний гвардієць в історії: Джавад Некунам (151 матчів)

Іранська команда є однією з найсильніших у своїй конфедерації та останнім часом часто виходить на ЧС. Загалом "перси" взяли участь на п'яти Мундіалях і жодного разу не вийшли із групи. Також Іран є триразовим володарем Кубка Азії, проте востаннє тріумфував аж 1976 року.

У збірній є чимало представників місцевих грандів Персеполісу та Естеглялю, проте до Європи іранці їдуть теж охоче. Найвідоміший нині гравець – форвард Порту Мехді Таремі. Не можна не виділити і хавбеків Феєнорда Алірезу Джаханбахша та Брентфорда Самана Годдоса, а також старожилів команди – кіпера Бейранванда, хавбека Хайсафі та форварда Азмуна.

Крім того, викликаються в команду і екс-гравці Зорі Шахаб Захеді та Аллах'яр Сайядманеш. Щоправда, перший ще не дебютував за збірну, а другий зіграв лише шість поєдинків.

Історія протистоянь з Україною: +1=0-0, 1:0

Останній очний матч: Україна – Іран 0:1 (21 серпня 2002 року)

Україна рідко зустрічалася з командами з Азії, тож з Іраном наші зіграли лише раз у спарингу. 2002 року на НСК Олімпійський "синьо-жовті" поступилися "персам" з рахунком 0:1.

США

Головний тренер: Грегг Берхальтер

Лідери: Крістіан Пулішич, Джованні Рейна, Сержіньо Дест.

Місце у рейтингу ФІФА: 15

Найкращий результат на ЧС: півфінал (1930)

Найкращий бомбардир в історії: Клінт Демпсі, Лендон Донован (по 57 голів)

Головний гвардієць в історії: Кобі Джонс (164 матчі)

Збірна США з футболу / Фото: Getty Images

Футбол ніколи не був пріоритетним видом спорту в США, однак останнім часом "янкі" стали сильною збірною. До жахливого прольоту повз ЧС-2018 США шість разів поспіль виходили на Мундіаль і навіть доходили до 1/4 фіналу 2002 року.

Тепер команда має у своєму арсеналі чимало зірок з європейських топ-клубів – Крістіан Пулішич (Челсі), Сержіньо Дест (Барселона), Джованні Рейна (Боруссія Д), Тайлер Адамс (Лейпциг), Зак Стеффен (Ман Сіті), Тімоті Веа ( Лілль).

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При цьому залишаються у збірній та досвідчені гравці на кшталт Гузана, Едліна, Акости, Зардеса та Алтідора. Багато гравців представляють місцевий чемпіонат МЛС, який дуже непоганий рівень.

Історія протистоянь з Україною : +0=1-3, 1:5

Останній очний матч : Україна – США 2:0 (5 березня 2014 року)

Всі наші зустрічі з американцями були товариськими і Україна жодного разу не програла. Більшість із них (3) були зіграні ще на зорі нашої незалежності у 1992-1993 роках. А остання гра між командами пройшла на Кіпрі якраз після Революції Гідності. Голи Ярмоленка та Девіча принесли нам перемогу.