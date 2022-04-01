Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт ЧС 2022 Катар

В очікуванні Катару: представляємо потенційних суперників України на ЧС-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 квітня, 22:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У разі проходу відбору команда Олександра Петракова потрапить до квартету В до непростих суперників. Знайомимося ближче зі збірними Англії, Ірану та США
Харрі Кейн, Мехді Таремі та Крістіан Пулішич можуть стати суперниками України на ЧС-2022
Харрі Кейн, Мехді Таремі та Крістіан Пулішич можуть стати суперниками України на ЧС-2022

Сьогодні відбулося жеребкування групової стадії чемпіонату світу 2022 року. На ньому визначились потенційні суперники збірної України. Ними стануть Англія, Іран та США.

Щоправда, для цього "синьо-жовтим" ще потрібно вийти на Мундіаль, адже стикові матчі за нашою участю перенесли на червень через військове вторгнення Росії.

Реклама

Першим суперником нашої команди стане Шотландія, а у разі успіху підопічні Шевченка зіграють за путівку на ЧС проти Уельсу. Проте ми оптимісти і віримо в нашу команду, тому можемо придивлятися до суперників на Мундіалі.

АНГЛІЯ

Головний тренер: Гарет Саутгейт
Лідери: Харрі Кейн, Рахім Стерлінг, Джордан Пікфорд

Реклама

Місце у рейтингу ФІФА: 5
Найкращий результат на ЧС: переможець (1966)

Найкращий бомбардир в історії: Уейн Руні (53 голи)
Головний гвардієць в історії: Пітер Шілтон (125 матчів)

Збірна Англії з футболу
Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

Реклама

Родоначальники футболу – одна з найсильніших збірних на даний момент, хоча команда лише раз вигравала ЧС, та й то вдома. При цьому минулого Мундіалі англійці вийшли в півфінал, а на останньому Євро поступилися у фіналі лише в серії пенальті.

Команда здебільшого складена з гравців місцевого чемпіонату, що не дивно. АПЛ – найсильніша ліга світу. Головна небезпека походить від капітана Харрі Кейна, який забив у футболці збірної аж 49 м'ячів. Партнери по атаці у нього не менш сильні та їх багато – Стерлінг, Решфорд, Гриліш, Маунт, Санчо.

Читайте також: Результати жеребкування ЧС-2022

Крім того, захист у Англії також на рівні. Костяк складають воротар Джордан Пікфорд, а також дует гравців з Манчестерів Гаррі Магуайр та Кайл Вокер. При цьому є відмінний вибір на флангах оборони, навіть доводиться відмовлятися від гравця основи Ліверпуля Трента Александера-Арнольда.

Історія протистоянь з Україною: +5=2-1, 13:3
Останній очний матч: Україна – Англія 0:4 (3 липня 2021 року)

Наша команда нерідко зустрічалася з англійцями, проте не дуже успішно. Єдина перемога відбулася у Дніпрі у 2009 році, коли гол Сергія Назаренка допоміг нашій команді потрапити у стики відбору на ЧС-2010 (де ми поступилися Греції).

Найпам'ятніший матч – донецька дуель на Євро-2012 та скасований гол Марко Девіча. Як наслідок, мінімальна поразка та прохід англійців у плей-офф.

А остання очна зустріч зовсім розчарувала. Підопічні Шевченка вийшли на Англію в 1/4 фіналу Євро-2020 і на фоні ейфорії після перемоги над Швецією не змогли чинити опір. Дублем відзначився Кейн, ще по голу забили Магуайр та Хендерсон.

ІРАН

Головний тренер: Драган Скочіч.
Лідери: Аліреза Джаханбахш, Сердар Азмун, Ехсан Хайсафі.

Місце у рейтингу ФІФА: 21
Найкращий результат на ЧС: груповий раунд, 3 місце (1998, 2018)

Найкращий бомбардир в історії: Алі Даєї (109 голів)
Головний гвардієць в історії: Джавад Некунам (151 матчів)

Іранська команда є однією з найсильніших у своїй конфедерації та останнім часом часто виходить на ЧС. Загалом "перси" взяли участь на п'яти Мундіалях і жодного разу не вийшли із групи. Також Іран є триразовим володарем Кубка Азії, проте востаннє тріумфував аж 1976 року.

У збірній є чимало представників місцевих грандів Персеполісу та Естеглялю, проте до Європи іранці їдуть теж охоче. Найвідоміший нині гравець – форвард Порту Мехді Таремі. Не можна не виділити і хавбеків Феєнорда Алірезу Джаханбахша та Брентфорда Самана Годдоса, а також старожилів команди – кіпера Бейранванда, хавбека Хайсафі та форварда Азмуна.

Крім того, викликаються в команду і екс-гравці Зорі Шахаб Захеді та Аллах'яр Сайядманеш. Щоправда, перший ще не дебютував за збірну, а другий зіграв лише шість поєдинків.

Історія протистоянь з Україною: +1=0-0, 1:0
Останній очний матч: Україна – Іран 0:1 (21 серпня 2002 року)

Україна рідко зустрічалася з командами з Азії, тож з Іраном наші зіграли лише раз у спарингу. 2002 року на НСК Олімпійський "синьо-жовті" поступилися "персам" з рахунком 0:1.

США

Головний тренер: Грегг Берхальтер
Лідери: Крістіан Пулішич, Джованні Рейна, Сержіньо Дест.

Місце у рейтингу ФІФА: 15
Найкращий результат на ЧС: півфінал (1930)

Найкращий бомбардир в історії: Клінт Демпсі, Лендон Донован (по 57 голів)
Головний гвардієць в історії: Кобі Джонс (164 матчі)

Збірна США з футболу
Збірна США з футболу / Фото: Getty Images

Футбол ніколи не був пріоритетним видом спорту в США, однак останнім часом "янкі" стали сильною збірною. До жахливого прольоту повз ЧС-2018 США шість разів поспіль виходили на Мундіаль і навіть доходили до 1/4 фіналу 2002 року.

Тепер команда має у своєму арсеналі чимало зірок з європейських топ-клубів – Крістіан Пулішич (Челсі), Сержіньо Дест (Барселона), Джованні Рейна (Боруссія Д), Тайлер Адамс (Лейпциг), Зак Стеффен (Ман Сіті), Тімоті Веа ( Лілль).

Читайте також: Хавбек Шахтаря пояснив, чому збірна України може не вийти на ЧС-2022

При цьому залишаються у збірній та досвідчені гравці на кшталт Гузана, Едліна, Акости, Зардеса та Алтідора. Багато гравців представляють місцевий чемпіонат МЛС, який дуже непоганий рівень.

Історія протистоянь з Україною : +0=1-3, 1:5
Останній очний матч : Україна – США 2:0 (5 березня 2014 року)

Всі наші зустрічі з американцями були товариськими і Україна жодного разу не програла. Більшість із них (3) були зіграні ще на зорі нашої незалежності у 1992-1993 роках. А остання гра між командами пройшла на Кіпрі якраз після Революції Гідності. Голи Ярмоленка та Девіча принесли нам перемогу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58
Чекаємо на рубку!
субота, 23 квітня
Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі

vs.

Ділліан Вайт
Ділліан Вайт
Титул WBC у надважкій вазі
субота, 16 квітня
Еррол Спенс
Еррол Спенс

vs.

Йорденіс Угас
Йорденіс Угас
Титули WBC, WBA, IBF у напівсередній вазі
субота, 9 квітня
Геннадій Головкін
Геннадій Головкін

vs.

Рьота Мурата
Рьота Мурата
Титули WBA, IBF у середній вазі
Ультрас Динамо – Герой України!
Денис "Редіс" Прокопенко
Командир загону спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко захищає Маріуполь від навали орків. У мирний час він відвідував фанатську трибуну Динамо
Герой України!
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Опитування
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бельгія Бельгія
1828
2
Бразилія Бразилія
1823
3
Франція Франція
1786
4
Аргентина Аргентина
1767
5
Англія Англія
1756
6
Італія Італія
1741
7
Іспанія Іспанія
1705
8
Португалія Португалія
1660
9
Данія Данія
1655
10
Нідерланди Нідерланди
1654
Яке місце в України
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Опитування
Біатлон. Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
717
Біатлон. Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
957
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
823
3
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
684
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти