ЧС-2022: повні результати жеребкування

29 команд дізналися про своїх суперників на чемпіонаті світу, який пройде в Катарі. Ще три збірні отримають путівки на мундіаль у червні

Наші потенційні суперники / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У Досі завершилося жеребкування фінального раунду чемпіонату світу з футболу. Там може зіграти й збірна України.

Підопічним Олександра Петракова у червні треба обіграти спочатку Шотландію, а потім Уельс. Якщо українці впораються з цим завданням, то на мундіалі на них чекають Англія, Іран та США.

Реклама

Результати жеребкування ЧС-2022

Група A: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди.

Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди. Група B: Англія, Іран, США, переможець стикових матчів Шотландія/Україна – Уельс.

Англія, Іран, США, переможець стикових матчів Шотландія/Україна – Уельс. Група C: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща.

Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща. Група D: Франція, переможець стикових матчів Перу – Австралія/ОАЕ, Данія, Туніс.

Франція, переможець стикових матчів Перу – Австралія/ОАЕ, Данія, Туніс. Група E: Іспанія, переможець пари Коста-Ріка – Нова Зеландія, Німеччина, Японія.

Іспанія, переможець пари Коста-Ріка – Нова Зеландія, Німеччина, Японія. Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія.

Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія. Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун.

Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун. Група H: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада до 18 грудня. Матчі мундіалю приймуть 8 стадіонів у п'яти катарських містах – Доха (чотири стадіони), Аль-Хор, Аль-Вакра, Аль-Райан та Лусаїл. Саме останній і прийме фінал чемпіонату світу.