Онлайн-трансляція жеребкування ЧС-2022: з ким може зіграти Україна

У Досі визначаться групи чемпіонату світу 2022 року у Катарі. Україна дізнається про потенційних суперників у разі виходу на Мундіаль

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 у Катарі / Фото: Getty Images

Сьогодні, 1 квітня, відбудеться жеребкування групової стадії чемпіонату світу з футболу 2022 року. Подія пройде у Виставковому центрі у столиці Катару, Досі. Початок – о 19:00. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування ЧС-2022.

29 команд дізнаються про своїх суперників в основній сітці турніру, ще три збірні визначаться влітку. Серед них і Україна, яка не змогла провести свій поєдинок із Шотландією через військову агресію Росії.

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Збірна України / Фото: Getty Images

Таким чином, у червні стануть відомі наступні три команди:

Одна команда від УЄФА . Україна б'ється в гостях з Шотландією , а переможець цієї пари за кілька днів оскаржить у грі проти Уельса путівку на ЧС-2022. Міжконтинентальний плей-офф між зонами КОНКАКАФ І ОФК . За квиток на Мундіаль боротимуться Коста-Ріка і Нова Зеландія . Міжконтинентальний плей-офф між зонами АФК та КОНМЕБОЛ . Спочатку Австралія і ОАЕ зіграють один з одним, після чого переможець їхньої пари вийде на Перу . У цьому матчі визначиться остання збірна-учасниця ЧС-2022.

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Усі ці три слоти під команди, які визначаться вже після жеребкування, будуть розташовані у четвертому кошику. В іншому збірні розділилися по кошикам відповідно до свіжого рейтингу ФІФА. Єдиний виняток – Катар, який на правах господарів буде у першому кошику.

1 2 3 4 Катар Мексика Сенегал Камерун Бразилія Нідерланди Іран Канада Бельгія Данія Японія Еквадор Франція Німеччина Марокко С. Аравія Аргентина Уругвай Сербія Гана Англія Швейцарія Польща УЄФА Іспанія США Ю. Корея КОНКАКАФ/ОФК Португалія Хорватія Туніс АФК / КОНМЕБОЛ

Як проходитиме жеребкування? Організатори почнуть з першого кошика і поступово розміщуватимуть команди до груп в алфавітному порядку (від А до Н). Така сама процедура повториться з кошиками 2-4.

Після того, як всі четвірки визначаться, ФІФА розставить команди на місця в групі, щоб скласти сліпий календар. Єдиний виняток – команди з першого кошика автоматично отримають позиції 1. Катар же достроково визначено до групи А (позиція – А1).

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Чемпіонат світу 2022 пройде у Катарі / Фото: FIFA.com

Обмеження при жеребкуванні . Від зони УЄФА у кожній групі має бути хоча б одна команда. Також від європейської конфедерації у квартеті не може бути понад дві команди. Що ж до решти конфедерацій, то перетину збірних з однієї зони неможливо.

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Це стосується і потенційного перетину, як у випадку з міжконтинентальним плей-офф. Тобто переможець пари АФК/КОНМЕБОЛ не зможе зійтися в одній групі з жодною азіатською чи південноамериканською командою з інших кошиків.

Розклад . Зазначимо, що ЧС-2022 пройде з 21 листопада до 18 грудня. Матчі Мундіалю приймуть 8 стадіонів у п'яти катарських містах – Доха (чотири стадіони), Аль-Хор, Аль-Вакра, Аль-Райан та Лусаїл. Саме останній і ухвалить фінал чемпіонату світу.

Стадіон в Лусаілі. Фото Twitter

Щодня на груповій стадії проходитимуть по чотири поєдинки, а в 1/8 та 1/4 фіналу – по два. Тимчасові слоти для групового раунду (час – український) – 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00. Поєдинки плей-офф відбуватимуться о 17:00 та 21:00 за київським часом.