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СЬОГОДНІ Спорт ЧС 2022 Катар

Онлайн-трансляція жеребкування ЧС-2022: з ким може зіграти Україна

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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1 квітня, 06:30
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У Досі визначаться групи чемпіонату світу 2022 року у Катарі. Україна дізнається про потенційних суперників у разі виходу на Мундіаль
Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 у Катарі
Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 у Катарі / Фото: Getty Images

Сьогодні, 1 квітня, відбудеться жеребкування групової стадії чемпіонату світу з футболу 2022 року. Подія пройде у Виставковому центрі у столиці Катару, Досі. Початок – о 19:00. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування ЧС-2022.

29 команд дізнаються про своїх суперників в основній сітці турніру, ще три збірні визначаться влітку. Серед них і Україна, яка не змогла провести свій поєдинок із Шотландією через військову агресію Росії.

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Збірна України
Збірна України / Фото: Getty Images

Таким чином, у червні стануть відомі наступні три команди:

  1. Одна команда від УЄФА . Україна б'ється в гостях з Шотландією , а переможець цієї пари за кілька днів оскаржить у грі проти Уельса путівку на ЧС-2022.
  2. Міжконтинентальний плей-офф між зонами КОНКАКАФ І ОФК . За квиток на Мундіаль боротимуться Коста-Ріка і Нова Зеландія .
  3. Міжконтинентальний плей-офф між зонами АФК та КОНМЕБОЛ . Спочатку Австралія і ОАЕ зіграють один з одним, після чого переможець їхньої пари вийде на Перу . У цьому матчі визначиться остання збірна-учасниця ЧС-2022.

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Усі ці три слоти під команди, які визначаться вже після жеребкування, будуть розташовані у четвертому кошику. В іншому збірні розділилися по кошикам відповідно до свіжого рейтингу ФІФА. Єдиний виняток – Катар, який на правах господарів буде у першому кошику.

1 2 3 4
КатарМексикаСенегалКамерун
БразиліяНідерландиІранКанада
БельгіяДаніяЯпоніяЕквадор
ФранціяНімеччинаМароккоС. Аравія
АргентинаУругвайСербіяГана
АнгліяШвейцаріяПольщаУЄФА
ІспаніяСШАЮ. КореяКОНКАКАФ/ОФК
ПортугаліяХорватіяТунісАФК / КОНМЕБОЛ

Як проходитиме жеребкування? Організатори почнуть з першого кошика і поступово розміщуватимуть команди до груп в алфавітному порядку (від А до Н). Така сама процедура повториться з кошиками 2-4.

Після того, як всі четвірки визначаться, ФІФА розставить команди на місця в групі, щоб скласти сліпий календар. Єдиний виняток – команди з першого кошика автоматично отримають позиції 1. Катар же достроково визначено до групи А (позиція – А1).

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Чемпіонат світу 2022 пройде у Катарі
Чемпіонат світу 2022 пройде у Катарі / Фото: FIFA.com

Обмеження при жеребкуванні . Від зони УЄФА у кожній групі має бути хоча б одна команда. Також від європейської конфедерації у квартеті не може бути понад дві команди. Що ж до решти конфедерацій, то перетину збірних з однієї зони неможливо.

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Це стосується і потенційного перетину, як у випадку з міжконтинентальним плей-офф. Тобто переможець пари АФК/КОНМЕБОЛ не зможе зійтися в одній групі з жодною азіатською чи південноамериканською командою з інших кошиків.

Розклад . Зазначимо, що ЧС-2022 пройде з 21 листопада до 18 грудня. Матчі Мундіалю приймуть 8 стадіонів у п'яти катарських містах – Доха (чотири стадіони), Аль-Хор, Аль-Вакра, Аль-Райан та Лусаїл. Саме останній і ухвалить фінал чемпіонату світу.

Стадіон в Лусаілі. Фото Twitter
Стадіон в Лусаілі. Фото Twitter

Щодня на груповій стадії проходитимуть по чотири поєдинки, а в 1/8 та 1/4 фіналу – по два. Тимчасові слоти для групового раунду (час – український) – 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00. Поєдинки плей-офф відбуватимуться о 17:00 та 21:00 за київським часом.

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Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

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5.30

4.40

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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