Обезумевшие фаны Нигерии разгромили стадион после невыхода сборной на ЧМ-2022

Сборная Нигерия уступила Гане по сумме двух матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Вторая игра завершилась ничьей 0:0 (первый матч 1:1). По правилу выездного гола в финальную часть чемпионата мира вышла Гана.

Нигерия впервые с 2006 года пропустит Мундиаль, после трех подряд попаданий на мировое первенство.

Болельщики "суперорлов" были не согласны с таким результатом отбора и устроили массовые беспорядки на стадионе. Сотни фанов выбежали на поле и начали громить все, что попалось на их пути.

Angry Nigeria fans storm the stadium, after Nigeria lost to Ghana and failed to qualify for the FIFA World Cup in Abuja, Nigeria.#NGRGHApic.twitter.com/9lnnZdj4vN