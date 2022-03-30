Обезумевшие фаны Нигерии разгромили стадион после невыхода сборной на ЧМ-2022

Болельщики "суперорлов" устроили массовые беспорядки после ответного матча квалификации против сборной Ганы

Фанаты Нигерии очень недовольны результатами своих любимцев / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Сборная Нигерия уступила Гане по сумме двух матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Вторая игра завершилась ничьей 0:0 (первый матч 1:1). По правилу выездного гола в финальную часть чемпионата мира вышла Гана.

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Нигерия впервые с 2006 года пропустит Мундиаль, после трех подряд попаданий на мировое первенство.

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Болельщики "суперорлов" были не согласны с таким результатом отбора и устроили массовые беспорядки на стадионе. Сотни фанов выбежали на поле и начали громить все, что попалось на их пути.

Angry Nigeria fans storm the stadium, after Nigeria lost to Ghana and failed to qualify for the FIFA World Cup in Abuja, Nigeria.#NGRGHApic.twitter.com/9lnnZdj4vN — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 29, 2022

Чтобы утихомирить обезумевших болельщиков, местной полиции пришлось применить слезоточивый газ.

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Ранее мы рассказывали, как болельщики Челси устроили погром во Франции из-за Абрамовича. Фанаты недовольны санкциями, которые наложили на пособника Путина британское правительство.