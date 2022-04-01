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В ожидании Катара: представляем потенциальных соперников Украины на ЧМ-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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1 апреля, 22:57
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В случае прохода отбора команда Александра Петракова попадет в квартет В к непростым соперникам. Знакомимся поближе со сборными Англии, Ирана и США
Харри Кейн, Мехди Тареми и Кристиан Пулишич могут стать соперниками Украины на ЧМ-2022
Харри Кейн, Мехди Тареми и Кристиан Пулишич могут стать соперниками Украины на ЧМ-2022

Сегодня состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира 2022 года. На нем определились потенциальные соперники сборной Украины. Ими станут Англия, Иран и США.

Правда, для этого "сине-желтым" еще нужно выйти на Мундиаль, ведь стыковые матчи с нашим участием перенесли на июнь из-за военного вторжения России.

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Первым соперником нашей команды станет Шотландия, а в случае успеха подопечные Шевченко сыграют за путевку на ЧМ против Уэльса. Тем не менее, мы оптимисты и верим в нашу команду, поэтому можем присматриваться к соперникам на Мундиале.

АНГЛИЯ

Главный тренер: Гарет Саутгейт
Лидеры: Харри Кейн, Рахим Стерлинг, Джордан Пикфорд

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Место в рейтинге ФИФА: 5
Лучший результат на ЧМ: победитель (1966)

Лучший бомбардир в истории: Уэйн Руни (53 гола)
Главный гвардеец в истории: Питер Шилтон (125 матчей)

Сборная Англии по футболу
Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

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Родоначальники футбола – одна из сильнейших сборных на данный момент, хотя команда лишь раз выигрывала ЧМ, и то дома. При этом на прошлом Мундиале англичане вышли в полуфинал, а на последнем Евро уступили в финале лишь в серии пенальти.

Команда в основном составлена из игроков местного чемпионата, что неудивительно. АПЛ – сильнейшая лига мира. Главная опасность исходит от капитана Харри Кейна, забившего в футболке сборной аж 49 мячей. Партнеры по атаке у него не менее сильные и их много – Стерлинг, Рэшфорд, Грилиш, Маунт, Санчо.

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Кроме того, защита у Англии также на уровне. Костяк составляют вратарь Джордан Пикфорд, а также дуэт игроков из Манчестеров Гарри Магуайр и Кайл Уокер. При этом есть отличный выбор на флангах обороны, приходится даже отказываться от игрока основы Ливерпуля Трента Александера-Арнольда.

История противостояний с Украиной: +5=2-1, 13:3
Последний очный матч: Украина – Англия 0:4 (3 июля 2021 года)

Наш команда нередко встречалась с англичанами, однако не очень успешно. Единственная победа случилась в Днепре в 2009 году, когда гол Сергея Назаренко помог нашей команде попасть в стыки отбора на ЧМ-2010 (где мы уступили Греции).

Самый памятный матч – донецкая дуэль на Евро-2012 и отмененный гол Марко Девича. Как следствие, минимальное поражение и проход англичан в плей-офф.

А последняя очная встреча и вовсе разочаровала. Подопечные Шевченко вышли на Англию в 1/4 финала Евро-2020 и на фоне эйфории после победы над Швецией не смогли оказать достойное сопротивление. Дублем отметился Кейн, еще по голу забили Магуайр и Хендерсон.

ИРАН

Главный тренер: Драган Скочич
Лидеры: Алиреза Джаханбахш, Сердар Азмун, Эхсан Хайсафи

Место в рейтинге ФИФА: 21
Лучший результат на ЧМ: групповой раунд, 3 место (1998, 2018)

Лучший бомбардир в истории: Али Даеи (109 голов)
Главный гвардеец в истории: Джавад Некунам (151 матчей)

Иранская команда является одной из сильнейших в своей конфедерации и в последнее время часто выходит на ЧМ. Всего "персы" приняли участие на пяти Мундиалях и ни разу не вышли из группы. Также Иран является трехкратным обладателем Кубка Азии, однако последний раз триумфовал аж в 1976 году.

В сборной есть немало представителей местных грандов Персеполиса и Эстегляля, однако в Европу иранцы уезжают тоже охотно. Самый известный нынче игрок – форвард Порту Мехди Тареми. Нельзя не выделить и хавбеков Фейеноорда Алирезу Джаханбахша и Брентфорда Самана Годдоса, а также старожилов команды – кипера Бейранванда, хавбека Хайсафи и форварда Азмуна.

Кроме того, вызываются в команду и экс-игроки Зари Шахаб Захеди и Аллахьяр Сайядманеш. Правда, первый еще не дебютировал за сборную, а второй сыграл лишь шесть поединков.

История противостояний с Украиной: +1=0-0, 1:0
Последний очный матч: Украина – Иран 0:1 (21 августа 2002 года)

Украина редко встречалась с командами из Азии, так что с Ираном наши сыграли лишь раз в спарринге. В 2002 году на НСК Олимпийский "сине-желтые" уступили "персам" со счетом 0:1.

США

Главный тренер: Грегг Берхальтер
Лидеры: Кристиан Пулишич, Джованни Рейна, Сержиньо Дест

Место в рейтинге ФИФА: 15
Лучший результат на ЧМ: полуфинал (1930)

Лучший бомбардир в истории: Клинт Дэмпси, Лэндон Донован (по 57 голов)
Главный гвардеец в истории: Коби Джонс (164 матча)

Сборная США по футболу
Сборная США по футболу / Фото: Getty Images

Футбол никогда не был приоритетным видом спорта в США, однако в последнее время "янки" стали сильной сборной. До чудовищного пролета мимо ЧМ-2018 США шесть раз подряд выходили на Мундиаль и даже доходили до 1/4 финала в 2002 году.

Теперь же команда имеет в своем арсенале немало звезд из европейских топ-клубов – Кристиан Пулишич (Челси), Сержиньо Дест (Барселона), Джованни Рейна (Боруссия Д), Тайлер Адамс (Лейпциг), Зак Стеффен (Ман Сити), Тимоти Веа (Лилль).

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При этом остаются в сборной и опытные игроки вроде Гузана, Едлина, Акосты, Зардеса и Алтидора. Многие игроки представляют местный чемпионат МЛС, который на очень неплохом уровне.

История противостояний с Украиной: +0=1-3, 1:5
Последний очный матч: Украина – США 2:0 (5 марта 2014 года)

Все наши встречи с американцами были товарищескими и в них Украина ни разу не проиграла. Большинство из них (3) были сыграны еще на заре нашей независимости в 1992-1993 годах. А последняя игра между командами прошла на Кипре как раз после Революции Достоинства. Голы Ярмоленко и Девича принесли нам победу.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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