Онлайн-трансляция жеребьевки ЧМ-2022: с кем может сыграть Украина

В Дохе определятся группы чемпионата мира 2022 года в Катаре. Украина узнает потенциальных соперников в случае выхода на Мундиаль

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 в Катаре / Фото: Getty Images

Сегодня, 1 апреля, состоится жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года. Событие пройдет в Выставочном центре в столице Катара, Дохе. Начало – в 19:00. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЧМ-2022.

29 команд узнают своих соперников в основной сетке турнира, еще три сборные определятся летом. Среди них и Украина, которая не смогла провести свой поединок с Шотландией из-за военной агрессии России.

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Сборная Украины / Фото: Getty Images

Таким образом, в июне станут известны следующие три команды:

Одна команда от УЕФА. Украина сразится в гостях с Шотландией, а победитель этой пары через несколько дней оспорит в игре против Уэльса путевку на ЧМ-2022. Межконтинентальный плей-офф между зонами КОНКАКАФ И ОФК. За билет на Мундиаль будут бороться Коста-Рика и Новая Зеландия. Межконтинентальный плей-офф между зонами АФК и КОНМЕБОЛ. Сначала Австралия и ОАЭ сыграют друг с другом, после чего победитель их пары выйдет на Перу. В этом матче и определится последняя сборная-участница ЧМ-2022.

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Все эти три слота под команды, которые определятся уже после жеребьевки, будут расположены в четвертой корзине. В остальном сборные разделились по корзинам в соответствии со свежим рейтингом ФИФА. Единственное исключение – Катар, который на правах хозяев будет в первой корзине.

1 2 3 4 Катар Мексика Сенегал Камерун Бразилия Нидерланды Иран Канада Бельгия Дания Япония Эквадор Франция Германия Марокко С. Аравия Аргентина Уругвай Сербия Гана Англия Швейцария Польша УЕФА Испания США Ю. Корея КОНКАКАФ / ОФК Португалия Хорватия Тунис АФК / КОНМЕБОЛ

Как будет проходить жеребьевка? Организаторы начнут с первой корзины и постепенно будут размещать команды в группы в алфавитном порядке (от А до Н). Та же процедура повторится с корзинами 2-4.

После того, как все четверки определятся, ФИФА расставит команды по местам в группе, чтобы составить слепой календарь. Единственное исключение – команды из первой корзины автоматически получат позиции 1. Катар же досрочно определен в группу А (позиция – А1).

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Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре / Фото: FIFA.com

Ограничения при жеребьевке. От зоны УЕФА в каждой группе должна быть хотя бы одна команда. Также от европейской конфедерации в квартете не может быть более двух команд. Что же касается остальных конфедераций, то пересечения сборных из одной зоны невозможно.

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Это же касается и потенциального пересечения, как в случае с межконтинентальным плей-офф. То есть, победитель пары АФК / КОНМЕБОЛ не сможет сойтись в одной группе ни с одной азиатской или южноамериканской командой из других корзин.

Расписание. Отметим, что ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи Мундиаля примут 8 стадионов в пяти катарских городах – Доха (четыре стадиона), Аль-Хор, Аль-Вакра, Аль-Райан и Лусаил. Именно последний и примет финал чемпионата мира.

Стадион в Лусаиле. Фото Twitter

Каждый день на групповой стадии будут проходить по четыре поединка, а в 1/8 и 1/4 финала – по два. Временные слоты для группового раунда (время – украинское) – 12:00,15:00, 18:00 и 21:00. Поединки плей-офф будут проходить в 17:00 и 21:00 по киевскому времени.