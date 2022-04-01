Хавбек Шахтаря пояснив, чому збірна України може не вийти на ЧС-2022

Сьогодні відбудеться жеребкування ЧС-2022 в Досі. 32 команди будуть розподілені у вісім груп, які гратимуть у листопаді-грудні в Катарі.
Україна дізнається лише про своїх потенційних суперників, адже ще не оформила путівку на Мундіаль. Через військову агресію Росії команда Олександра Петракова проведе свої ігри з Шотландією і, можливо, Уельсом у червні.
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Поки що футболісти залишаються без ігрової практики і це питання може відгукнутися на нашу команду влітку. Про це сказав хавбек Шахтаря Тарас Степаненко в ефірі програми Денисов TIME.
"Я взагалі не люблю бути жертвою. Ми сильні та дієздатні хлопці, у всіх все нормально і ми можемо грати, це 100%. Інше питання, що можна бити себе в груди, але якщо ти три місяці не грав у футбол...
Кожен футболіст знає, що якщо довго відновлюєшся від травми, скільки б ти не займався в залі і не зробив бігової роботи, ти виходиш грати у футбол і все по-іншому. Рівню та сил може не вистачити, а ми маємо розуміти, що потрібно зіграти два матчі, щоб пройти далі.
Якщо буде варіант зі збором та організацією ігрового процесу в Європі та з хорошими клубами, тоді гратимемо, жодних питань. Якщо цього не буде три місяці, важко буде досягти позитивного результату. Я думаю, що і УЄФА з ФІФА це все чудово розуміють.
Крім того, Степаненко прокоментував подальшу долю чемпіонату України, який пішов на паузу в перший день війни. Нагадаємо, що в УПЛ зіграно 18 із 30-ти турів.
"Я думаю, дограти можливо. Все залежить від того, коли Росія виведе війська з нашої країни і настане світ. Я думаю, якби вони завтра вивели, то два-три тижні і на Західній Україні можна спокійно дограти. А якщо цього не станеться. , то, звісно, немає шансів.
Зараз неможливо зібрати всі команди, немає такої інфраструктури та можливостей. Кожен зараз більше переживає за свою сім'ю та країну, за те, що відбувається у Харкові, Маріуполі та Сумах. Все залежить від виведення військ із нашої країни і коли дадуть нам спокій".