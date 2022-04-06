Інфантіно, що ти твориш? Новий абсурд від президента ФІФА

Чемпіонат світу з футболу в Катарі ще не розпочався, а вже впевнено входить до історії. Скандальний Джанні Інфантіно, який ще й намагається догодити Путіну, все ніяк не може заспокоїтися і дати спокій нововведенням у футбольних правилах.
Введення VAR справді почало впливати на чистий ігровий час, але доходити до абсурду не варто. Так не вважає президент ФІФА, який уже неодноразово говорив про плани змінити ігровий час . Нова історія від Джанні Інфантіно стосуватиметься компенсованого часу. Це за ідеєю футбольного функціонера дозволить нівелювати втрати чистого часу через паузи, викликані роботою VAR.
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Джанні Інфантіно вже підтвердив, що ФІФА справді розглядає такий варіант і може піти на зміни вже на ЧС-2022 у Катарі.
Нагадаємо, що у Катарі вже відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу .