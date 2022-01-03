Футбол буде як хокей. ФІФА задумала революцію

Глава світового футболу вважає, що варто замислитися над запровадженням чистого часу, як у хокеї. Щоб із кожною зупинкою гри, рефері зупиняв і секундомір.

"Я думаю, що потрібно вивчити можливість використання чистого ігрового часу.

Проблема існує і полягає в тому, що якщо команда веде в рахунку та гравець отримує пошкодження, він залишається на газоні, ніби в нього блискавка вдарила.

Те, що чистий час становить лише 47-48 хвилин із 90, неприпустимо. Потрібно, щоб матчі тривали хоч би 60 хвилин чистого часу.

Спочатку я був проти VAR, але ми побачили переваги, які він надає.

Ми вітаємо все, що може допомогти футболу. У тому числі ми розглядаємо можливість зміни правила визначення офсайду таким чином, щоб воно давало перевагу гравцеві, що атакує", – цитує Джанні Інфантіно Трибуна.