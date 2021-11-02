Старики-розбійники: Блаттеру і Платіні загрожує в'язниця у справі про корупцію

Швейцарська прокуратура заявляє, що Блаттер незаконно організував переведення двох мільйонів швейцарських франків (2,19 мільйона доларів) Платіні у 2011 році. Раніше ми писали, що у Блаттера та Платіні нові проблеми: ФІФА вимагає повернути два мільйони.
Прокуратура заявляє, що платіж "завдав збитків активам ФІФА і незаконно збагатив Платіні", пише BBC.
85-річний Блаттер та 66-річний Платіні постають перед судом у Беллінцоні. Якщо їх визнають винними, пара може отримати кілька років ув'язнення чи штраф.
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Справа була порушена у вересні 2015 року, коли ФІФА загрузла у корупційному скандалі. Комітет з етики ФІФА розпочав розслідування, під час якого обом функціонерам заборонили обіймати посади у футболі.
Раніше ми писали, що поліція шукала у експрезидента УЄФА дорогий подарунок від Путіна. ЗМІ писали, що президент Росії подарував Платіні картину Пікассо.