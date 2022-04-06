Инфантино, что ты творишь? Новый абсурд от президента ФИФА

Новая идея президента ФИФА коснется игрового времени матча. Арбитры будут больше минут компенсировать

Инфантино снова хочет изменить игровое время в футболе / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионат мира по футболу в Катаре еще не начался, а уже уверенно входит в историю. Скандальный Джанни Инфантино, который еще и пытается угодить Путину, все никак не может успокоиться и оставить в покое нововведения в футбольных правилах.

Джанни Инфантино / Фото: Reuters

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Введение VAR действительно начало влиять на чистое игровое время, но доходить до абсурда не стоит. Так не считает президент ФИФА, который уже неоднократно говорил о планах изменить игровое время. Новая история от Джанни Инфантино будет касаться компенсированного времени. Это по идеи футбольного функционера позволит нивелировать потери чистого времени из-за пауз вызванных работой VAR.

Босс ФИФА Инфантино изменил клубный ЧМ до неузнаваемости / Фото: AFP

Джанни Инфантино уже подтвердил, что ФИФА действительно рассматривает такой вариант, и может пойти на изменения уже на ЧМ-2022 в Катаре.

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Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре / Фото: FIFA.com

Напомним, что в Катаре уже состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира.