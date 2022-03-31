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ФІФА не хоче бачити війну в Україні! Як головний футбольний орган намагається догодити Путіну

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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31 березня, 21:11
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Всесвітня федерація футболу серйозно зіпсувала репутацію на сьогоднішньому Конгресі. Розбираємо зашквари від ФІФА та її президента Джанні Інфантіно
Інфантіно давно товаришує з Путіним
Інфантіно давно товаришує з Путіним / Фото: Getty Images

Сьогодні у Катарі відбувся Конгрес ФІФА. Організація зібралася напередодні жеребкування чемпіонату світу, яке пройде завтра.

Конгрес пройшов надзвичайно дивно і дуже неоднозначно на тлі військової агресії Росії, яку країна-окупант направила проти України. Особливістю став онлайн-виступ президента УАФ Андрія Павелка.

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Глава українського футболу не зміг прибути до Катару через війну, тому записав відео зі зверненням із Києва. Щоправда, як виявилось, ФІФА не допустила демонстрацію військових кадрів, що показують звірства армії Путіна. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів директор телеканалу Футбол Олександр Денисов.

"Так сьогодні мало виглядати відеозвернення президента УАФ Андрія Павелка до Конгресу ФІФА. Але ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні.

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У результаті з відеоролика видалили відео злочинів російської армії, залишивши лише пряму промову глави УАФ. По-друге, саме сьогодні Конгрес ФІФА затвердила російську мову як одна з шести офіційних мов ФІФА.

І на завершення. Конгрес не став розглядати питання про усунення Росії від змагань під егідою ФІФА. Це все, що потрібно знати про партнерство та солідарність ФІФА в момент найтяжчого випробування для України".

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При цьому Інфантіно каже правильні слова, згадавши війну в Україні. Щоправда, не забувши похвалити Росію за проведення ЧС-2018.

"Ми живемо у турбулентний та тяжкий час – війна зі страхом глобального конфлікту. Жахливі події відбуваються в Україні. Невинні люди страждають і вмирають. Конфлікти продовжуються і в інших частинах світу, про які ми не повинні забувати.

Ми живемо в агресивному та розділеному світі. Я дивлюсь на Україну з тяжкістю у серці. Останній Євро, який я організував разом із УЄФА як генсек, проходив в Україні та Польщі. Останній фінал ЛЧ, над яким я працював – у Києві. Останній чемпіонат світу – у Росії у 2018 році.

Безумовно, він був чудовим чемпіонатом світу у спортивному та культурному плані. Але, мабуть, це не вирішило проблем світу. Це навіть не вирішило проблем у регіоні".

Джанні Інфантіно
Джанні Інфантіно / Фото: AFP

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При цьому відмова від виключення Росії із ФІФА голова організації прокоментував так:

"Виключення РФС із ФІФА – не варіант. Якщо ми не збиратимемо людей разом під час Конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту.

Виключення збірної Росії та російських клубів не було легким рішенням. Воно торкнулося людей, котрі люблять футбол. Але для нас це був спосіб наблизити мир".

Президент ФІФА Джанні Інфантіно має добрі стосунки з кривавим диктатором Володимиром Путіним
Президент ФІФА Джанні Інфантіно має добрі стосунки з кривавим диктатором Володимиром Путіним / Фото: Getty Images

Що ж, варто згадати, що наступного дня після вторгнення в Україну, Польща, Швеція та Чехія відмовилися грати проти Росії. Тому заслуга ФІФА у відстороненні збірної виглядає дуже спірно.

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Якщо гарні слова організація навчилася говорити, то дії дуже часто говорять про протилежне. Все перелічені вище факти лише підтверджують, що Інфантіно намагається догодити і Росії, і цивілізованому світу, сподіваючись всидіти на кількох стільцях.

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легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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