Прогнулись перед фашистами! ФІФА не стала карати Росію

У Міжнародній федерації футболу не помітили геноциду українського народу з боку путінського режиму

Конгрес ФІФА не став банити рашистів / Фото: REUTERS

Сьогодні у Катарі відбувся конгрес Міжнародної федерації футболу.

Напередодні гендиректор Шахтаря Сергій Палкін вимагає виключити Росію з ФІФА. За політику геноциду українців та розв'язану війну.

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На жаль, у ФІФА заплющили очі на кривавий режим Путіна і навіть не розглядали можливість виключення Росії.

Натомість за дрібніші гріхи ФІФА призупинила членство в організації Пакистану, Кенії та Зімбабве.

Це означає, що команди цих країн не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях, арбітри не зможуть судити матчі, а футболісти – здійснювати трансфери.

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Нагадаємо, що дрібніші санкції до фашистів застосували раніше. Збірну Росії дискваліфікували з відбору на ЧС-2022, а місцеві клуби тепер не можуть виступати у єврокубках