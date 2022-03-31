Прогнулись під Путіна! Російська мова отримала офіційний статус

Міжнародна футбольна федерація проголосувала за новий статус мови країни-окупантів

Президент ФІФА Джанні Інфантіно має добрі стосунки з кривавим диктатором Володимиром Путіним / Фото: Getty Images

Сьогодні у столиці Катару Досі відбувся Конгрес ФІФА. Представники різних країн зібралися напередодні жеребкування ЧС-2022, яке відбудеться завтра.

На ньому було прийнято кілька надзвичайно дивних рішень. По-перше, ФІФА відмовилася розглядати питання виключення Росії, чия країна продовжує війну в Україні. Раніше організації вистачило сміливості виключити російську збірну з відбору на ЧС-2022.

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Щоправда, нове рішення ФІФА викликало ще більший шок. Конгрес надав російській мові статус офіційної. Раніше такими були англійська, іспанська, французька та німецька.

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Причому остання – лише номінально, оскільки офіс ФІФА знаходиться в Цюриху. Це місто розташоване в німецькомовній частині Швейцарії.

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Залишається лише нагадати організації, що саме російська мова і стала одним із приводів для Путіна та його фашистської армії розв'язати криваву війну проти України. При цьому в іншому світі російська мова має офіційний статус лише у Білорусі, Казахстані та Киргизії.