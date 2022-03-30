Подорож мрії. ФІФА представила офіційний м'яч ЧС-2022

Вже відомі 27 країн-учасниць чемпіонату світу в Катарі. Жеребкування фінального турніру 1 квітня

Офіційний м'яч ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter FIFA World Cup

ФІФА презентувала офіційний м'яч чемпіонату світу у Катарі. Наразі вже 27 збірних , які кваліфікувалися на ЧС-2022, можуть звикати та тренуватися з новим м'ячем.

/ Фото: Twitter FIFA World Cup

Реклама

Як виглядатиме м'яч ФІФА показала на офіційній сторінці мундіалю в Twitter , підписавши відповідний пост наступним чином:

"32 команди. Один м'яч, щоб втілити свої мрії у реальність"

М'яч отримав назву Al Rihla, що з арабської перекладається як "подорож". Дійсно на команди, які поїдуть в Катар чекає свого роду нова подорож, яка завершиться для однієї з країн тріумфом.

Офіційний м'яч ЧС-2022 / Фото: Twitter FIFA World Cup

Реклама

Виробником офіційного м'яча знову стала компанія Adidas, яка продовжує співпрацю із ФІФА. Уже 14-ть разів німецька компанія стає розробником м'яча для чемпіонатів світу. З особливостей самого продукту – це акцент на екологічності, а також м'яч має величезну швидкість польоту, якої не мали його попередники. Все для підтримки сучасної швидкості футболістів.

Жеребкування фінального турніру ЧС-2022 відбудуться вже цієї п'ятниці 1 квітня в Досі.