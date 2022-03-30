Залишилася путівка для України. Визначилися 24 учасники Мундіалю у Катарі

Вакантними залишаються лише 8 квитків на чемпіонат світу. Один з них має розіграти Вельс та переможець пари Україна – Шотландія

Чемпіонат світу 2022 пройде у Катарі / Фото: FIFA.com

Чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. У першості візьмуть участь 32 команди.

На даний момент відомі 24 учасники ЧС-2022.

Реклама

ЄВРОПА (13 місць)

Німеччина

Данія

Бельгія

Франція

Хорватія

Іспанія

Сербія

Англія

Швейцарія

Нідерланди

Власник останнього квитка від Європи визначиться у червні, коли зустрінуться збірні Шотландії та України, а переможець протистояння зіграє з Уельсом.

Україна зіграє із Шотландією у півфіналі відбору на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

ПІВДЕННА АМЕРИКА (4,5)

Бразилія

Аргентина

Еквадор

Уругвай

Власник п'ятої позиції зіграє в міжконтинентальних стиках проти представника Азії.

АЗІЯ (4,5+1)

Реклама

Катар (країна-господарка)

Іран

Південна Корея

Японія

Саудівська Аравія

ПІВНІЧНА АМЕРИКА (3,5)

Канада

АФРИКА (5)

Сенегал

Гана