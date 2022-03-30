Осталась путевка для Украины. Определились 24 участника Мундиаля в Катаре

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В первенстве примут участие 32 команды.
На данный момент известны 24 участника ЧМ-2022.
ЕВРОПА (13 мест)
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- Германия
- Дания
- Бельгия
- Франция
- Хорватия
- Испания
- Сербия
- Англия
- Швейцария
- Нидерланды
Обладатель последнего билета от Европы определится в июне, когда встретятся сборные Шотландии и Украины, а победитель противостояния сыграет с Уэльсом.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА (4,5)
- Бразилия
- Аргентина
- Эквадор
- Уругвай
Обладатель пятой позиции сразится в межконтинентальных стыках против представителя Азии.
АЗИЯ (4,5+1)
- Катар (страна-хозяйка)
- Иран
- Южная Корея
- Япония
- Саудовская Аравия
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (3,5)
- Канада
АФРИКА (5)
- Сенегал
- Гана