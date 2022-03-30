Осталась путевка для Украины. Определились 24 участника Мундиаля в Катаре

Вакантными остаются всего лишь 8 билетов на чемпионат мира. Один из них должны разыграть Уэльс и победитель пары Украина – Шотландия

Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре / Фото: FIFA.com

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В первенстве примут участие 32 команды.

На данный момент известны 24 участника ЧМ-2022.

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ЕВРОПА (13 мест)

Германия

Дания

Бельгия

Франция

Хорватия

Испания

Сербия

Англия

Швейцария

Нидерланды

Обладатель последнего билета от Европы определится в июне, когда встретятся сборные Шотландии и Украины, а победитель противостояния сыграет с Уэльсом.

Украина сыграет с Шотландией в полуфинале отбора на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

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ЮЖНАЯ АМЕРИКА (4,5)

Бразилия

Аргентина

Эквадор

Уругвай

Обладатель пятой позиции сразится в межконтинентальных стыках против представителя Азии.

АЗИЯ (4,5+1)

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Катар (страна-хозяйка)

Иран

Южная Корея

Япония

Саудовская Аравия

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (3,5)

Канада

АФРИКА (5)

Сенегал

Гана