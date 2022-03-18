Жодних поблажок агресору: CAS залишив у силі бан російської збірної

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив клопотання РФС на допуск до міжнародних турнірів російських футбольних клубів та збірних

Збірна Росії зможе грати лише на кубок водокачки / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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В кінці лютого ФІФА та УЄФА виключили російські команди з єврокубків, а збірну з учасників стикових матчів до ЧС-2022. Окупанти вирішили оскаржити вердикт до CAS.

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У п'ятницю Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відмовив у задоволенні клопотання РФС про зняття забезпечувальних заходів за позовом у бік ФІФА на час судового розгляду. Це означає, що суд відмовився заморозити дію заборони ФІФА на участь російських команд у турнірах під його егідою.

У вівторок CAS ухвалив аналогічне рішення за позовом РФС на адресу УЄФА.

Нагадаємо, 24 березня Росія мала зіграти з Польщею у півфінальному стиковому матчі за місце у фінальній стадії ЧС-2022. 8 березня ФІФА оголосила, що поляки автоматично вийшли у фінал стиків, де зіграє з переможцем протистояння між шведами та чехами.