Жодних поблажок агресору: CAS залишив у силі бан російської збірної

Військова авантюра Путіна проти України дорого обійдеться росіянам. Не оминули санкції і рашистський футбол.
В кінці лютого ФІФА та УЄФА виключили російські команди з єврокубків, а збірну з учасників стикових матчів до ЧС-2022. Окупанти вирішили оскаржити вердикт до CAS.
У п'ятницю Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відмовив у задоволенні клопотання РФС про зняття забезпечувальних заходів за позовом у бік ФІФА на час судового розгляду. Це означає, що суд відмовився заморозити дію заборони ФІФА на участь російських команд у турнірах під його егідою.
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У вівторок CAS ухвалив аналогічне рішення за позовом РФС на адресу УЄФА.
Нагадаємо, 24 березня Росія мала зіграти з Польщею у півфінальному стиковому матчі за місце у фінальній стадії ЧС-2022. 8 березня ФІФА оголосила, що поляки автоматично вийшли у фінал стиків, де зіграє з переможцем протистояння між шведами та чехами.