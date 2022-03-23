Футбол під час війни: стало відомо, чи покажуть матчі відбору на ЧС-2022 в Україні

Телеканал "Футбол 1" відновлює мовлення та порадує завтра українців якісним футболом

Стикові матчі до ЧС-2022 будуть показані на телеканалі "Футбол 1"

Військова агресія Росії поставила український футбол на паузу УПЛ призупинено на невизначений термін, а матч збірної України проти Шотландії у відборі на ЧС-2022 перенесений на червень.

Проте вже завтра відбудуться інші стикові поєдинки європейської кваліфікації. Через війну офіційний транслятор матчів відбору на ЧС-2022 телеканали "Футбол" припинили мовлення.

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Однак із завтрашнього дня канал "Футбол 1" поступово повертається до ефіру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Друзі, є для всіх така новина. Завтра, у четвер 24 березня, о 18:00, ми відновлюємо мовлення "Футболів". Починаємо відразу з прямих трансляцій збірних, а далі додамо в ефір інші турніри та Футбол News. Намагатимемося щодня давати вам позитивний настрій. Він зараз усім нам дуже потрібний. Стартуємо з live матчу Ліги Націй Молдова – Казахстан, а далі пряма трансляція гри плей-офф до чемпіонату світу Португалія – Туреччина".

Також Денисов пояснив, що через воєнний час у мовленні каналів можуть виникнути деякі проблеми.

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"Щоб технічно запустити канали, колектив за ці кілька днів зробив майже неможливе. Але воєнний час не дає жодних гарантій стабільного мовлення. Прошу з розумінням поставитися до можливих технічних моментів. Наприклад, у разі повітряної тривоги працівники та коментатори повинні залишити робочі місця та йти в бомбосховища тощо. Але впевнений, що загалом пояснювати сьогоднішні реалії нікому з вас не потрібно".

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У прямій трансляції буде показано лише одну гру відбору на Мундіаль – Португалії проти Туреччини. Початок – о 21:45. Інші три матчі в повторі будуть показані пізніше: