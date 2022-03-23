Жодних поблажок! Капітан збірної України відмовляється від прямої путівки на ЧС-2022

Андрій Ярмоленко впевнений, що Україна має обіграти суперників на футбольному полі, і їй не потрібно дарувати квиток на Мундіаль у Катарі

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Військове вторгнення Росії в Україну серйозно вплинуло на наш футбол. Чемпіонат припинено на невизначений термін, збірна також не збереться у березні для ігор відбору на ЧС-2022.

ФІФА пішла назустріч УАФ та перенесла стиковий поєдинок проти Шотландії на червень. Саме тоді й має вирішитись, чи поїде збірна України до Катару на ЧС.

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Свою думку про перенесення гри висловив хавбек національної команди Андрій Ярмоленко в ефірі "Денісов TIME". Також гравець Вест Хема відреагував на можливу пряму путівку на ЧС без боротьби, яку раніше говорили представники федерації Уельсу.

"Зараз важко думати про футбол. Якщо ця гра буде, як ми можемо вийти на поле і не віддати всі сили, дивлячись на те, як борються наші люди? Потрібно тренуватися, потрібна підготовка, нам 100% буде важко. Багато хто з хлопців сидить в Україні і не тренуються, хтось тримає автомат у руках, хтось розвозить їжу, зараз про футбол ніхто не думає. Але коли буде ця гра, то скільки буде сил. стільки і віддамо. Читав десь, що нам хочуть подарувати путівку на чемпіонат світу. Але я вважаю, що це невірно. У нас є руки, ноги та футбольне поле. Ми маємо вирішувати все там. Допоможіть нам зупинити цю війну, закрийте небо, а ми все вирішимо на полі. Хто буде сильнішим, той і гідний поїхати на чемпіонат світу".

Нагадаємо, що останнім часом Андрій показує гарну гру за Вест Хем. Спочатку Ярмоленко забив гол Астон Віллі в АПЛ, а тиждень тому приніс команді прохід до 1/4 фіналу Ліги Європи, відзначившись у воротах Севільї.