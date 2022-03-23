Футбол во время войны: стало известно, покажут ли матчи отбора на ЧМ-2022 в Украине

Телеканал "Футбол 1" возобновляет вещание и порадует завтра украинцев качественным футболом

Стыковые матчи отбора к ЧМ-2022 будут показаны на телеканале "Футбол 1"

Военная агрессия России поставила украинский футбол на паузу. УПЛ приостановлена на неопределенный срок, а матч сборной Украины против Шотландии в отборе на ЧМ-2022 перенесен на июнь.

Тем не менее, уже завтра состоятся другие стыковые поединки европейской квалификации. Из-за войны официальный транслятор матчей отбора на ЧМ-2022 телеканалы "Футбол" прекратили вещание.

Реклама

Читайте также: Капитан сборной Украины отказывается от прямой путевки на ЧМ-2022

Однако с завтрашнего дня канал "Футбол 1" постепенно возвращается в эфир. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

"Друзья, есть для всех такая новость. Завтра, в четверг 24 марта, в 18:00, мы восстанавливаем вещание "Футболов". Начинаем сразу с прямых трансляций сборных, а далее добавим в эфир другие турниры и Футбол News. Будем стараться каждый день давать вам положительный настрой. Он сейчас всем нам очень нужен. Стартуем з live матча Лиги Наций Молдова – Казахстан, а дальше прямая трансляция игры плей-офф к чемпионату мира Португалия – Турция".

Также Денисов объяснил, что из-за военного времени в вещании каналов могут возникнуть некоторые проблемы.

Реклама

"Чтобы технически запустить каналы, коллектив за эти несколько дней сделал почти невозможное. Но военное время не дает никаких гарантий стабильного вещания. Прошу с пониманием отнестись к возможным техническим моментам. К примеру, в случае воздушной тревоги сотрудники и комментаторы должны покинуть рабочие места и идти в бомбоубежища, ну и так далее. Но уверен, что в целом объяснять сегодняшние реалии никому из вас не нужно".

Читайте также: CAS оставил в силе бан российской сборной

В прямой трансляции будет показана лишь одна игра отбора на Мундиаль – Португалии против Турции. Начало – в 21:45. Остальные три матча в повторе будут показаны позже: