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Футбол во время войны: стало известно, покажут ли матчи отбора на ЧМ-2022 в Украине

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23 марта, 23:48
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Телеканал "Футбол 1" возобновляет вещание и порадует завтра украинцев качественным футболом
Стыковые матчи отбора к ЧМ-2022 будут показаны на телеканале "Футбол 1"
Стыковые матчи отбора к ЧМ-2022 будут показаны на телеканале "Футбол 1"

Военная агрессия России поставила украинский футбол на паузу. УПЛ приостановлена на неопределенный срок, а матч сборной Украины против Шотландии в отборе на ЧМ-2022 перенесен на июнь.

Тем не менее, уже завтра состоятся другие стыковые поединки европейской квалификации. Из-за войны официальный транслятор матчей отбора на ЧМ-2022 телеканалы "Футбол" прекратили вещание.

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Однако с завтрашнего дня канал "Футбол 1" постепенно возвращается в эфир. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

"Друзья, есть для всех такая новость. Завтра, в четверг 24 марта, в 18:00, мы восстанавливаем вещание "Футболов". Начинаем сразу с прямых трансляций сборных, а далее добавим в эфир другие турниры и Футбол News.

Будем стараться каждый день давать вам положительный настрой. Он сейчас всем нам очень нужен. Стартуем з live матча Лиги Наций Молдова – Казахстан, а дальше прямая трансляция игры плей-офф к чемпионату мира Португалия – Турция".

Также Денисов объяснил, что из-за военного времени в вещании каналов могут возникнуть некоторые проблемы.

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"Чтобы технически запустить каналы, коллектив за эти несколько дней сделал почти невозможное. Но военное время не дает никаких гарантий стабильного вещания.

Прошу с пониманием отнестись к возможным техническим моментам. К примеру, в случае воздушной тревоги сотрудники и комментаторы должны покинуть рабочие места и идти в бомбоубежища, ну и так далее. Но уверен, что в целом объяснять сегодняшние реалии никому из вас не нужно".

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В прямой трансляции будет показана лишь одна игра отбора на Мундиаль – Португалии против Турции. Начало – в 21:45. Остальные три матча в повторе будут показаны позже:

  • 25 марта, 00:30. Италия – Северная Македония
  • 25 марта, 11:30. Уэльс – Австрия
  • 26 марта, 12:40. Швеция – Чехия

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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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