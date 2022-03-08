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Важливе рішення ФІФА: Україна продовжить боротьбу за чемпіонат світу в червні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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8 березня, 22:09
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Також ухвалене рішення на користь наших друзів поляків: їхній збірній не шукатимуть суперника на заміну Росії, Польща відразу зіграє у фіналі відбору
Збірна України зіграє стикові матчі у червні, а Росію остаточно вигнали
Збірна України зіграє стикові матчі у червні, а Росію остаточно вигнали / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні у ФІФА ухвалили важливе рішення щодо відбірного турніру на чемпіонат світу – 2022 в Катарі. Стало відомо, коли проведе свої стикові поєдинки збірна України, а також визначено долю матчу збірної Польщі, яка мала грати проти російської збірної.

Рішення ФІФА:

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✔️ Матч відбору на ЧС-2022 Шотландія – Україна перенесено на червень (мав пройти 24 березня). Точна дата поки що невідома. Переможець нашої пари потім зіграє з переможцем матчу Уельс – Австрія за право поїхати на чемпіонат світу до Катару.

✔️ Збірна Польщі, яка мала зіграти з Росією, проходить у наступний раунд автоматично. Полякам не шукатимуть нового суперника, вони зіграють у фіналі відбору з переможцем матчу Швеція – Чехія. А російські орки, як відомо, усунуті від усіх турнірів.

Також сьогодні стало відомо, що найсильніший футбольний чемпіонат, Прем'єр-ліга, передасть мільйон фунтів для підтримки народу України та заборонить показ матчів чемпіонату в Росії.

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Крім того, Росію видалили навіть із футбольного симулятора FIFA. Футболістів, клуби, збірну та стадіони країни-агресора видаляють із комп'ютерних ігор.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
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