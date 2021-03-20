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"Баварія" не дозволила Левандовському грати за Польщу проти Англії

20 березня, 12:44

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Німецький клуб не хоче втратити свого нападника на два тижні

"Баварія" не відпускає свого головного нападника Роберта Левандовського на матч відбору на ЧС-2022 між збірними Англії та Польщі в Лондоні. Вся справа – в карантинних обмежень.

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Як розповів спортивний директор "Баварії" Хасан Саліхаміджич в інтерв'ю Sport Informations Dienst, якщо поляк відправиться в Англію, то після повернення до Німеччини змушений буде пройти 14-денний карантин.

А це означає, що Левандовскі пропустить обидва матчі "Баварії" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Парі Сен-Жермен", не кажучи вже про зустрічі в національному чемпіонаті.

При цьому, Роберту не забороняють грати проти Угорщини і Андорри.

Дивіться, як забиває Роберт Левандовскі:

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збірна Англії ЧС-2022 збірна Польщі Роберт Левандовські

Джерело: Сегодня|Спорт

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