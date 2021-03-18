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Мбаппе і Погба проти України: склад Франції на матч з командою Шевченка

18 березня, 18:17

Олена Павлова Олена Павлова

Стартовий поєдинок кваліфікації на ЧС-2024 відбудеться вже 24 березня

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив список футболістів, викликаних для підготовки до перших матчів відбіркового турніру ЧС-2022. 24 березня чинні чемпіони світу в стартовому поєдинку кваліфікації в Катар-2022 на "Стад де Франс" приймуть збірну України, але на зустріч Франція – Україна глядачів не пустять.

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Всього в списку Дешама виявилося 26 футболістів:

  • воротарі: Альфонс Ареола ("Фулгем"), Уго Льоріс ("Тоттенгем"), Майк Меньян ("Лілль"), Стів Манданда ("Марсель")
  • захисники: Люка Дінь ("Евертон"), Лео Дюбуа ("Ліон"), Люка Ернандес, Бенжамен Павар ("Баварія"), Преснель Кімпембе ("ПСЖ"), Клеман Лангле ("Барселона"), Ферлан Менді, Рафаель Варан (обидва – "Реал" Мадрид), Курт Зума ("Челсі")
  • півзахисники: Нголо Канте ("Челсі"), Тангі Ндомбеле, Мусса Сіссоко (обидва – "Тоттенгем"), Поль Погба ("МЮ"), Адрієн Рабьо ("Ювентус")
  • нападники: Віссам Бен Єддер ("Монако"), Кінгслі Коман ("Баварія"), Усман Дембеле, Антуан Грізманн (обидва – "Барселона"), Олів'є Жиру ("Челсі"), Тома Лемар ("Атлетіко"), Антоні Марсьяль ("МЮ"), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ").
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Дідьє Дешам. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Дідьє Дешам. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Дембеле викликаний до збірної вперше з листопада 2018 року, а півзахисника "Тоттенгема" Тангі Ндомбеле не запрошували до головної команди з липня 2019-го.

Раніше збірній України визначили новий стадіон для матчів у відборі на ЧС.

А Зінченко і Ярмоленко можуть не приїхати до збірної України- Англія вводить карантин.

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Нагадаємо, що восени минулого року Франція розгромила Україну у товариському матчі з рахунком 7:1. Однак в команді Андрія Шевченка були тоді великі кадрові втрати після спалаху коронавірусу.

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