Мбаппе і Погба проти України: склад Франції на матч з командою Шевченка

Стартовий поєдинок кваліфікації на ЧС-2024 відбудеться вже 24 березня

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив список футболістів, викликаних для підготовки до перших матчів відбіркового турніру ЧС-2022. 24 березня чинні чемпіони світу в стартовому поєдинку кваліфікації в Катар-2022 на "Стад де Франс" приймуть збірну України, але на зустріч Франція – Україна глядачів не пустять.

Реклама

Читайте також: Шевченко викликав до збірної України Трубіна і форварда після року дискваліфікації

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Всього в списку Дешама виявилося 26 футболістів:

воротарі: Альфонс Ареола ("Фулгем"), Уго Льоріс ("Тоттенгем"), Майк Меньян ("Лілль"), Стів Манданда ("Марсель")

Альфонс Ареола ("Фулгем"), Уго Льоріс ("Тоттенгем"), Майк Меньян ("Лілль"), Стів Манданда ("Марсель") захисники : Люка Дінь ("Евертон"), Лео Дюбуа ("Ліон"), Люка Ернандес, Бенжамен Павар ("Баварія"), Преснель Кімпембе ("ПСЖ"), Клеман Лангле ("Барселона"), Ферлан Менді, Рафаель Варан (обидва – "Реал" Мадрид), Курт Зума ("Челсі")

: Люка Дінь ("Евертон"), Лео Дюбуа ("Ліон"), Люка Ернандес, Бенжамен Павар ("Баварія"), Преснель Кімпембе ("ПСЖ"), Клеман Лангле ("Барселона"), Ферлан Менді, Рафаель Варан (обидва – "Реал" Мадрид), Курт Зума ("Челсі") півзахисники: Нголо Канте ("Челсі"), Тангі Ндомбеле, Мусса Сіссоко (обидва – "Тоттенгем"), Поль Погба ("МЮ"), Адрієн Рабьо ("Ювентус")

Нголо Канте ("Челсі"), Тангі Ндомбеле, Мусса Сіссоко (обидва – "Тоттенгем"), Поль Погба ("МЮ"), Адрієн Рабьо ("Ювентус") нападники: Віссам Бен Єддер ("Монако"), Кінгслі Коман ("Баварія"), Усман Дембеле, Антуан Грізманн (обидва – "Барселона"), Олів'є Жиру ("Челсі"), Тома Лемар ("Атлетіко"), Антоні Марсьяль ("МЮ"), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ").

Реклама

Дідьє Дешам. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Дембеле викликаний до збірної вперше з листопада 2018 року, а півзахисника "Тоттенгема" Тангі Ндомбеле не запрошували до головної команди з липня 2019-го.

Раніше збірній України визначили новий стадіон для матчів у відборі на ЧС.

А Зінченко і Ярмоленко можуть не приїхати до збірної України- Англія вводить карантин.

Реклама

Нагадаємо, що восени минулого року Франція розгромила Україну у товариському матчі з рахунком 7:1. Однак в команді Андрія Шевченка були тоді великі кадрові втрати після спалаху коронавірусу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама