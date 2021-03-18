70% гравців Франції вийдуть втомленими проти України: Дешам – про відбір на ЧС-2022

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив склад на матч з Україноюі розповів про свої очікування від поєдинку проти підопічних Андрія Шевченка. 24 березня в Парижі команди почнуть відбір на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

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"Зустріч з Україною дуже скоро. Мені доводилося тільки раз зі збірною проводити матч в середу. 70% з 26 викликаних футболістів можуть бути втомленими через ігри в чемпіонатах в неділю. Спочатку будемо думати про Україну, а потім про поїздку в Казахстан. Буде довга подорож з порушенням наших біоритмів, а потім ще й матч на штучному полі. Будемо сподіватися, що нічого не станеться з нашими футболістами в найближчі дні", – цитує Дешама fff.fr

Дідьє Дешам / Фото: AFP

Також французький наставник зазначив, що повноцінні тренування навряд чи вдасться провести – буде більше відновлення: "Тому важливо викликати гравців, які мають досвід виступів за збірну Франції".

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Відзначимо, що після поєдинку з Україною при порожніх трибунах "Стад де Франс"28 березня французи зіграють з Казахстаном на виїзді, 31 березня – з Боснією і Герцеговиною на виїзді.

Раніше збірній України визначили новий стадіон для матчів у відборі на ЧС. Поєдинки проти Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня), які повинні були б пройти на "Арені Львів", знову змінюють прописку.

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