Русский
$ 27,7
32,99
  1. Спорт
  2. Новини футболу

70% гравців Франції вийдуть втомленими проти України: Дешам – про відбір на ЧС-2022

18 березня, 22:36

Олена Павлова Олена Павлова

Наставник чемпіонів світу не розраховує на повноцінні тренування

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив склад на матч з Україноюі розповів про свої очікування від поєдинку проти підопічних Андрія Шевченка. 24 березня в Парижі команди почнуть відбір на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Реклама

Читайте також: Шевченко викликав до збірної України Трубіна і форварда після року дискваліфікації

"Зустріч з Україною дуже скоро. Мені доводилося тільки раз зі збірною проводити матч в середу. 70% з 26 викликаних футболістів можуть бути втомленими через ігри в чемпіонатах в неділю. Спочатку будемо думати про Україну, а потім про поїздку в Казахстан. Буде довга подорож з порушенням наших біоритмів, а потім ще й матч на штучному полі. Будемо сподіватися, що нічого не станеться з нашими футболістами в найближчі дні", – цитує Дешама fff.fr

Дідьє Дешам

Дідьє Дешам / Фото: AFP

Також французький наставник зазначив, що повноцінні тренування навряд чи вдасться провести – буде більше відновлення: "Тому важливо викликати гравців, які мають досвід виступів за збірну Франції".

Реклама

Відзначимо, що після поєдинку з Україною при порожніх трибунах "Стад де Франс"28 березня французи зіграють з Казахстаном на виїзді, 31 березня – з Боснією і Герцеговиною на виїзді.

Раніше збірній України визначили новий стадіон для матчів у відборі на ЧС. Поєдинки проти Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня), які повинні були б пройти на "Арені Львів", знову змінюють прописку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

збірна України чемпіонат світу ЧС-2022 збірна Франції Дідьє Дешам відбірковий турнір
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандалом
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандаломЛіга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти