Я в це прокляття не вірила! Костевич – про третю "бронзу" України

Українка Олена Костевич, яка в стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів здобула бронзову медаль в дуеті з Олегом Омельчуком, поділилася своїми емоціями

Олена Костевич - з "бронзою" Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

За словами Олени Костевич, ця "бронза" Ігор-2020 у Токіо для неї з Олегом Омельчуком – на вагу "золота".

"Ми довго і наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні був нелегкий день – удача змінювала невдачу і навпаки. Олег – великий молодець, і ця нагорода для нас дуже цінна. Як золото", – наводить слова Олени Костевич НОК України в Facebook

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

Нагадаємо, Олена Костевич зруйнувала прокляття прапороносців, що досі незмінно переслідувало збірну України на Олімпіадах.

Спортсменів, які виносили прапор нашої країни на церемонії відкриття Ігор, постійно супроводжували невдачі і вони ніяк не могли здобути медаль.

"Казали, що прапороносець не може виграти медаль. Я ніколи не вірила в це. Була велика честь нести прапор своєї держави на відкритті. І я щаслива, що нам вдалося завоювати цю нагороду для країни", – сказала з цього приводу Костевич

Костевич перемогла прокляття / Фото: Reuters

"Хочу подякувати своєму партнеру Олегу Омельчуку, нашим тренерам та команді, яка була поруч на цьому шляху. Вдячна всій Україні, а також своєму рідному Чернігівському краю, за побажання успіху і слова підтримки, які продовжуємо отримувати тут у Токіо", – додала Костевич

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

"Дуже запам'яталися настанови нашого видатного спортсмена, олімпійського чемпіона Сергія Бубки, який кілька днів тому після моєї "дерев'яної нагороди" порадив не хвилюватися і вірити в себе. Ці слова допомогли в здобутті цієї бронзи", – підсумувала 36-річна Костевич

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

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Тепер у Костевич чотири олімпійські медалі – "золото" Афін-2004, дві "бронзи" Лондона-2012 і ще одна "бронза" – вже в Токіо-2020.