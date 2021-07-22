Прокляття українського прапора: ніхто з наших прапороносців на Олімпіаді не виграв медаль

Ми згадали, як виступали українські спортсмени після почесної місії на відкриттях Олімпійських ігор – від Сергія Бубки і до Миколи Мільчева

Прапороносці збірної України на трьох останніх літніх ОІ / Фото: Reuters, НОК України

Завтра, 23 липня, нарешті, стартують Ігри-2020 в Японії. Прапор України на відкритті Олімпіади в Токіо понесуть шпажист Богдан Нікішин і стрілок Олена Костевич. І як тут не згадати, що всіх наших прапороносців на літніх ОІ переслідував злий рок – ніхто не привіз медаль. Дивіться, як виступали українці після своєї почесної місії.

Читайте також: Знущався над жертвами нацистів: директор церемонії відкриття ОІ-2020 звільнений зі скандалом

АТЛАНТА-1996. СЕРГІЙ БУБКА (стрибки з жердиною)

Сергій Бубка / Фото: Facebook

Першим прапороносцем незалежної України на літній Олімпіаді був чемпіон Сеула-1988 і світовий рекордсмен Сергій Бубка. Багаторазовому переможцю ЧС дуже хотілося взяти і другу олімпійську нагороду, але йому завадила травма.

/ Фото: Національний олімпійський комітет України

Двома місяцями раніше в США Бубка з легкістю взяв висоту 6,03 см, але в день кваліфікації загострилася стара травма. Лікарі заявили, що потрібна негайна операція. Після неї Бубка повернувся в спорт, в черговий раз виграв чемпіонат світу. Але медалі на ОІ більше не брав.

СІДНЕЙ-2020. ЄВГЕН БРАСЛАВЕЦЬ (вітрильний спорт)



Фото olimplelechenya.blogspot.com

Олімпійський чемпіон Ігор в Атланті-1996 в класі яхт "470" Євген Браславець через чотири роки після тріумфу в тандемі з Ігорем Матвієнком став лише шостим. Хоча до останнього також претендував на нагороди.

АФІНИ-2004. ДЕНИС СИЛАНТЬЄВ (плавання)

"Містер Батерфляй" Денис Силантьєв з олімпійського Сіднея привіз "срібло". І в Афінах йому, звичайно ж, хотілося більшого. Але чемпіон світу і Європи не пробився навіть до півфіналу на 100-метрівці, на дистанції 200 метрів пригальмував у 1/2-й, а на фінальний заплив комбінованої естафети 4 по 100 м його так і не поставили.

ПЕКІН-2008. ЯНА КЛОЧКОВА (плавання)

В тренді Прокляття українського прапора: ніхто з наших прапороносців на Олімпіаді не виграв медаль



Фото НОК

Яна Клочкова, яка виграла по два олімпійських золота в Сіднеї-2000 і Афінах-2004 у плаванні комплексом, як ніхто заслуговувала стати прапороносцем збірної. Свої нагороди "Золота рибка" вже взяла і збиралася завершувати кар'єру. За рік до офіційного прощання зі спортом Клочкова просто винесла прапор на відкритті, а в басейні навіть не стартувала.

ЛОНДОН-2012. РОМАН ГОНТЮК (дзюдо)



Фото Reuters

На церемонії відкриття Олімпіади в Лондоні дзюдоїст Роман Гонтюк виглядав дуже колоритно завдяки козацькій шапці. А ось на татамі у дворазового олімпійського призера не склалося. Срібний медаліст Афін-2004 і володар "бронзи" в Пекіні-2008 припинив боротьбу дуже рано – на стадії 1/16 фіналу.

РІО-2016. МИКОЛА МІЛЬЧЕВ (стендова стрільба)



Фото НОК

Дуже близький до того, щоб зняти прокляття прапороносців, був Микола Мільчев – найстарший спортсмен України в Ріо-2016. 48-річний олімпійський чемпіон Ігор-2020 у Сіднеї в стендовій стрільбі до останнього боровся за нагороду в Бразилії. Але в поєдинку за "бронзу" одесит поступився 52-річному кувейтському стрілку Абдуллі Аль-Рашиді – 14:16.

ТОКІО-2020. ОЛЕНА КОСТЕВИЧ (кульова стрільба) і БОГДАН НІКІШИН (фехтування на шпагах)

Олена Костевич і Богдан Нікішин / Фото: НОК України

В Японії прапороносцями України на Іграх вперше в історії стали разу двоє. Костевич – чемпіонка ОІ-2004 і призер Лондона-2012, чемпіонка світу-2018 з кульової стрільби. За її плечима вже чотири Олімпіади. 41-річний Нікішин – чемпіон світу-2015 у командній шпазі, призер чемпіонатів світу та Європи і їде на четверті Ігри. Хочеться вірити, що цей тандем вже точно переможе все прокляття.

Дивіться олімпійську історію Миколи Мільчева