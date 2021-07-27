Я в это проклятие не верила! Костевич – о третьей "бронзе" Украины

Украинка Елена Костевич, в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров добывшая бронзовую медаль Олимпиады в дуэте с Олегом Омельчуком, поделилась своими эмоциями

Елена Костевич - с "бронзой" Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

По словам Елены Костевич, эта "бронза" Игр-2020 в Токио для нее с Олегом Омельчуком – на вес "золота".

"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня был нелегкий день – удача сменяла неудачу и наоборот. Олег – большой молодец, и эта награда для нас очень ценна. Как золото", – приводит слова Елены Костевич НОК Украины в Facebook

Елена Костевич принесла Украине еще одну награду на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Напомним, Елена Костевич разрушила проклятие знаменосцев, доселе неизменно преследовавшее сборную Украины на Олимпиадах.

Спортсменов, выносивших флаг нашей страны на церемонии открытия Игр, постоянно преследовали неудачи и они никак не могли добыть медаль.

"Говорили, что знаменосец не может выиграть медаль. Я никогда не верила в это. Была большая честь нести флаг своего государства на открытии. И я счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны", – сказала по этому поводу Костевич

Костевич победила проклятье / Фото: Reuters

"Хочу поблагодарить своего партнера Олега Омельчука, наших тренеров и команду, которая была рядом на этом пути. Благодарна всей Украине, а также своему родному Черниговскому краю, за пожелания успеха и слова поддержки, которые продолжаем получать здесь в Токио", – добавила Костевич

Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали "бронзу" / Фото: Reuters

"Очень запомнились наставления нашего выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона Сергея Бубки, который несколько дней назад после моей "деревянной награды" посоветовал не волноваться и верить в себя. Эти слова помогли в завоевании этой бронзы", – подытожила 36-летняя Костевич

Елена Костевич и Олег Омельчук взяли медаль Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

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Теперь у Костевич четыре олимпийские медали – "золото" Афин-2004, две "бронзы" Лондона-2012 и еще одна "бронза" – уже в Токио-2020.