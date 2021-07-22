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Проклятье украинского флага: никто из наших знаменосцев на Олимпиаде не выиграл медаль

Елена Павлова Елена Павлова
22 июля, 12:17
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Мы вспомнили, как выступали украинские спортсмены после почетной миссии на открытиях Олимпийских игр – от Сергея Бубки и до Николая Мильчева
Знаменосцы сборной Украины на трех последних летних ОИ
Знаменосцы сборной Украины на трех последних летних ОИ / Фото: Reuters, НОК Украины

Завтра, 23 июля, наконец-то, стартуют Игры-2020 в Японии. Флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио понесут шпажист Богдан Никишин и стрелок Елена Костевич. И как тут не вспомнить, что всех наших знаменосцев на летних ОИ преследовал злой рок – никто не привез медаль. Смотрите, как выступали украинцы после своей почетной миссии.

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АТЛАНТА-1996. СЕРГЕЙ БУБКА (прыжки с шестом)

Сергей Бубка
Сергей Бубка / Фото: Facebook

Первым знаменосцем независимой Украины на летней Олимпиаде был чемпион Сеула-1988 и мировой рекордсмен Сергей Бубка. Многократному победителю ЧМ очень хотелось взять и вторую олимпийскую награду, но ему помешала травма.

/ Фото: Национальный олимпийский комитет Украины

Двумя месяцами ранее в США Бубка с легкостью взял высоту 6,03 см, но в день квалификации обострилась старая травма. Врачи заявили, что нужна немедленная операция. После нее Бубка вернулся в спорт, в очередной раз выиграв чемпионат мира. Но медали на ОИ больше не брал.

СИДНЕЙ-2020. ЕВГЕНИЙ БРАСЛАВЕЦ (парусный спорт)


Фото olimplelechenya.blogspot.com

Олимпийский чемпион Игр в Атланте-1996 в классе яхт "470" Евгений Браславец через четыре года после триумфа в тандеме с Игорем Матвиенко стал только шестым. Хотя до последнего также претендовал на награды.

АФИНЫ-2004. ДЕНИС СИЛАНТЬЕВ (плавание)

"Мистер Баттерфляй" Денис Силантьев из олимпийского Сиднея привез "серебро". И в Афинах ему, конечно же, хотелось большего. Но чемпион мира и Европы не пробился даже в полуфинал на 100-метровке, на дистанции 200 метров притормозил в 1/2-й, а на финальный заплыв комбинированной эстафеты 4 по 100 м его так и не поставили.

ПЕКИН-2008. ЯНА КЛОЧКОВА (плавание)

В тренде


Фото НОК

Яна Клочкова, которая выиграла по два олимпийских золота в Сиднее-2000 и Афинах-2004 в плавании комплексом, как никто заслуживала стать знаменосцем сборной. Свои награды "Золотая рыбка" уже взяла и собиралась завершать карьеру. За год до официального прощания со спортом Клочкова просто вынесла флаг на открытии, а в бассейне даже не стартовала.

ЛОНДОН-2012. РОМАН ГОНТЮК (дзюдо)


Фото Reuters

На церемонии открытия Олимпиады в Лондоне дзюдоист Роман Гонтюк выглядел очень колоритно благодаря козацкой шапке. А вот на татами у двукратного олимпийского призера не сложилось. Серебряный медалист Афин-2004 и обладатель "бронзы" в Пекине-2008 прекратил борьбу очень рано – на стадии 1/16 финала.

РИО-2016. НИКОЛАЙ МИЛЬЧЕВ (стендовая стрельба)


Фото НОК

Очень близок к тому, чтобы снять проклятье знаменосцев, был Николай Мильчев – самый возрастной спортсмен Украины в Рио-2016. 48-летний олимпийский чемпион Игр-2020 в Сиднее в стендовой стрельбе до последнего боролся за награду в Бразилии. Но в поединке за "бронзу" одессит уступил 52-летнему кувейтскому стрелку Абдулле Аль-Рашиди – 14:16.

ТОКИО-2020. ЕЛЕНА КОСТЕВИЧ (пулевая стрельба) и БОГДАН НИКИШИН (фехтование на шпагах)

Елена Костевич и Богдан Никишин
Елена Костевич и Богдан Никишин / Фото: НОК Украины

В Японии знаменосцами Украины на Играх впервые в истории стали разу двое. Костевич – чемпионка ОИ-2004 и призер Лондона-2012, чемпионка мира-2018 по пулевой стрельбе. За ее плечами уже четыре Олимпиады. 41-летний Никишин – чемпион мира-2015 в командной шпаге, призер чемпионатов мира и Европы и едет на четвертые Игры. Хочется верить, что этот тандем уж точно победит все проклятья.

Смотрите олимпийскую историю Николая Мильчева

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