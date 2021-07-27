Украина осталась на 42-м месте в медальном зачете Олимпиады-2020

Вторник начался для Украины завоеванием бронзовой медали Олимпиады-2020. Награду в пулевой стрельбе завоевали Елена Костевич и Олег Омельчук. Где наша страна в медальном зачете

Елена Костевич принесла Украине еще одну награду на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Для Украины это была третья медаль Олимпийских игр в Токио. Ранее бронзовые награды выиграли дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.

В общем медальном зачете Украина осталась на 42-м месте. Наша страна делит позиции с командами Германии и Казахстана. Полная таблица медалей Олимпиады.

В тренде Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 з актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.