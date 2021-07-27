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Олимпиада 2020 в Токио

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Украина снова на пьедестале! Фото награждения Костевич и Омельчука после "бронзы" Олимпиады-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 июля, 07:34
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В Токио состоялось награждение призеров Олимпиады-2020 в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 10 метров, где украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук взяли "бронзу" в миксте
Елена Костевич и Олег Омельчук взяли медаль Олимпиады-2020
Елена Костевич и Олег Омельчук взяли медаль Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Наш дуэт проиграл только стрелкам из РОК и Китая, зато в решающей схватке за медаль оставил позади Сербию.

В тренде

Для Костевич это уже четвертая медаль Олимпийских игр. В Лондоне-2012 Елена завоевала две "бронзы", а в Афинах-2004 становилась чемпионкой.

Омельчук впервые завоевал награду на Олимпийских играх, хотя был на Играх в 2008, 2012 и 2016 годов. До этого лучшим его результатом была "бронза" чемпионата мира в 2018 году.

На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 с актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
8
3
8
19
2
flag Япония ЯпонияJP
8
2
3
13
3
flag Китай КитайCN
7
5
7
19
4
flag ОКР ОКРROC
5
7
3
15
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
4
5
1
10
6
flag Австралия АвстралияAU
3
1
3
7
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
3
0
4
7
8
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
9
flag Италия ИталияIT
1
4
4
9
10
flag Канада КанадаCA
1
3
1
5
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