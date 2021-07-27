Украина снова на пьедестале! Фото награждения Костевич и Омельчука после "бронзы" Олимпиады-2020

В Токио состоялось награждение призеров Олимпиады-2020 в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 10 метров, где украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук взяли "бронзу" в миксте

Елена Костевич и Олег Омельчук взяли медаль Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Наш дуэт проиграл только стрелкам из РОК и Китая, зато в решающей схватке за медаль оставил позади Сербию.

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Для Костевич это уже четвертая медаль Олимпийских игр. В Лондоне-2012 Елена завоевала две "бронзы", а в Афинах-2004 становилась чемпионкой.

Омельчук впервые завоевал награду на Олимпийских играх, хотя был на Играх в 2008, 2012 и 2016 годов. До этого лучшим его результатом была "бронза" чемпионата мира в 2018 году.

На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 с актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.