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Олімпіада 2020 в Токіо

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Прокидайся, Україно! У нас олімпійська "бронза"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 липня, 05:31
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Український дует Олена Костевич і Олег Омельчук завоював бронзову медаль Олімпійських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів

Ідеш по алеї, а тут стрілянина неймовірна. Непідготовленій людині може стати страшно. Але боятися нічого. Поруч олімпійський тир, де сьогодні були розіграні медалі в стрільбі з пневматичного пістолета. З 10 метрів стріляли команди. Україну представляв перевірений дует Олена Костевич і Олег Омельчук. На секундочку, чемпіони Європи 2019 року і бронзові призери чемпіонату світу 2018-го.

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Кваліфікація проходить в довжелезному залі, щоб помістилися всі команди. Стежу за нашими. Неймовірно зосереджені. Без зайвих рухів, без зайвих слів. Навіть в перерві тренер мовчить. Все було сказано вже до Ігор.

В тренді

До останнього наші вели боротьбу за фінал, але не вистачило дещиці. У підсумку в поєдинку за "бронзу" зустрілися з командою Сербії. І виграли – 16:12. Браво!

Це третя нагорода України в Токіо. Нагадаємо, раніше бронзові медалі на Олімпійських іграх завоювали Дар'я Білодід та Ігор Рейзлін.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
8
3
8
19
2
flag Японія ЯпоніяJP
8
2
3
13
3
flag Китай КитайCN
6
5
7
18
4
flag ОКР ОКРROC
5
6
3
14
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
1
10
6
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
3
7
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
4
7
8
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
9
flag Італія ІталіяIT
1
4
4
9
10
flag Канада КанадаCA
1
3
1
5
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