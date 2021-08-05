Україна з найкращим результатом сезону залишилася без фіналу естафети в Токіо

Нашу країну в естафеті представляли Катерина Климюк, Аліна Логвиненко, Вікторія Ткачук та Анна Рижикова. До речі, раніше Ткачук і Рижикова не дотягнули до медалей в бігу на 400 метрів з бар'єрами.
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У кваліфікаційному забігу українки трималися в групі лідерів, але все ж ближче до фінішу здали позиції і стали лише шостими, хоча і продемонстрували свій кращий результат – 3: 24.50.
А в загальному заліку двох кваліфікаційних забігів українки посіли дев'яте місце.
Фінальний забіг в естафеті 4х400 метрів відбудеться 7 серпня.
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.