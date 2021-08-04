Особистий рекорд не допоміг українкам взяти медалі на Олімпіаді-2020

У фінальному забігу Рижикова прийшла до фінішу п'ятою з результатом 53.48, а Ткачук продемонструвала свій найкращий час в кар'єрі 53.79, але стала лише шостою.
Золоту медаль виграла американка Сідні Маклафлін, яка встановила сьогодні світовий рекорд. Срібну медаль здобула ще одна американка Далайла Мухаммад, а бронзу – Фемке Бол з Нідерландів.
- Сідні Маклафлін (США) – 51.46 світовий рекорд
- Далайла Мухаммад (США) – 51.58
- Фемке Бол (Нідерланди) – 52.03
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.