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Олимпиада 2020 в Токио

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Личный рекорд не помог украинкам взять медали на Олимпиаде-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
4 августа, 07:42
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Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук не дотянули до медалей Олимпиады в Токио в беге на 400 метров с барьерами
Анна Рыжикова и Виктория Ткачук не дотянули до медалей
Анна Рыжикова и Виктория Ткачук не дотянули до медалей / Фото: Reuters

В финальном забеге Рыжикова пришла к финишу пятой с результатом 53.48, а Ткачук продемонстрировала свое лучшее время в карьере 53.79, но стала лишь шестой.

Золотую медаль выиграла американка Сидни Маклафлин, установившая сегодня мировой рекорд. Серебряная медаль досталась еще одной американке Далайле Мухаммад, а бронза – у Фемке Бол из Нидерландов.

  • Сидни Маклафлин (США) – 51.46 мировой рекорд
  • Далайла Мухаммад (США) – 51.58
  • Фемке Бол (Нидерланды) – 52.03

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

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Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
21
75
3
flag Япония ЯпонияJP
20
7
11
38
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
16
34
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
13
17
14
44
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
8
8
22
10
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
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