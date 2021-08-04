Личный рекорд не помог украинкам взять медали на Олимпиаде-2020

В финальном забеге Рыжикова пришла к финишу пятой с результатом 53.48, а Ткачук продемонстрировала свое лучшее время в карьере 53.79, но стала лишь шестой.
Золотую медаль выиграла американка Сидни Маклафлин, установившая сегодня мировой рекорд. Серебряная медаль досталась еще одной американке Далайле Мухаммад, а бронза – у Фемке Бол из Нидерландов.
- Сидни Маклафлин (США) – 51.46 мировой рекорд
- Далайла Мухаммад (США) – 51.58
- Фемке Бол (Нидерланды) – 52.03
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
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