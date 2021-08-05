Украина с лучшим результатом сезона осталась без финала эстафеты в Токио

Украинские бегуньи не пробилась в финал Олимпиады-2020 в эстафете 4х400. Наши легкоатлетки продемонстрировали свой лучший результат в сезоне, но этого оказалось недостаточно

Украинки остались без финала в эстафете / Фото: Reuters

Нашу страну в эстафете представляли Катерина Климюк, Алина Логвиненко, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. Кстати, ранее Ткачук и Рыжикова не дотянули до медалей в беге на 400 метров с барьерами.

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В квалификационном забеге украинки держались в группе лидеров, но все же ближе к финишу сдали позиции и стали лишь шестыми, хотя и продемонстрировали свой лучший результат – 3:24.50.

А в общем зачете двух квалификационных забегов украинки заняли девятое место.

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Финальный забег в эстафете 4х400 метров состоится 7 августа.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.