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Олімпіада 2020 в Токіо

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Соромно за свою країну: українка після фіналу Олімпіади зробила неприємне зіззнання

Олена Павлова Олена Павлова
4 серпня, 11:41
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Українська легкоатлетка Анна Рижикова поділилася враженнями після п'ятого місця на Олімпійських іграх-2020 на Токіо в бігу на 400 м з бар'єрами
Анна Рижикова на Олімпіаді
Анна Рижикова на Олімпіаді / Фото: Reuters

У самий жаркий день Олімпіади, коли після фінішу у призерів навіть не було сил святкувати, Рижикова залишила на дистанції всі сили – 53,48 секунди. А нова чемпіонка ОІ на 400-метрівці з бар'єрами американка Сідні Маклафін встановила новий світовий рекорд – 51,46 секунди.

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"У Ріо я не доїхала, бо отримала травму перед початком відбору. Тут виклалася на всі відсотки, боролася. Не можу сказати, що десь себе пошкодувала або допустила помилки. Це дуже високий результат і висока конкуренція. Розумію, що немає медалі і завтра про мене забудуть. Але 5-е місце – це круто ", – сказа Анна UA: Перший

Анна Рижикова в Токіо-2020
Анна Рижикова в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Анна – рекордсменка України на цій дистанції . У липні на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі вона подолала 400 м за 52.96 с

"Хотілося ще трохи відсунути рекорд. Але це вже такі секунди, коли ти не можеш їх показувати кожен раз. Сьогоднішній результат теж дуже високий. Олімпійські ігри – зовсім інші змагання, психологічний тиск тут, я себе не заспокоюю, такі у нас важкі умови, бігати дуже рано "

"Сьогодні, навіть на разминочном стадіоні, повторювали, що жаркий день, заходите в тінь, охолоджують. Зробила все, що змогла. Бронза європейки? Соромно за свою країну, але коли ми виїжджаємо на старти, за мною стоїть тренер і сім'я, то на них працює ціла команда.


Всі фото – Reuters

Фемке Бол – дуже сильна і як людина дуже хороша. Але я сама собі шукаю все, кошти відновлення, роблю все з тренерами і людьми, яких сама знайшла. А вони за цим не замислюються, на них працюють інститути, це науковий підхід. Це може пояснити нинішнє місце. Нікого не звинувачую, але правда життя така "

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
22
76
3
flag Японія ЯпоніяJP
20
7
12
39
4
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
16
35
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
14
18
15
47
6
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
8
22
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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