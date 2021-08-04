Соромно за свою країну: українка після фіналу Олімпіади зробила неприємне зіззнання

Українська легкоатлетка Анна Рижикова поділилася враженнями після п'ятого місця на Олімпійських іграх-2020 на Токіо в бігу на 400 м з бар'єрами

Анна Рижикова на Олімпіаді / Фото: Reuters

У самий жаркий день Олімпіади, коли після фінішу у призерів навіть не було сил святкувати, Рижикова залишила на дистанції всі сили – 53,48 секунди. А нова чемпіонка ОІ на 400-метрівці з бар'єрами американка Сідні Маклафін встановила новий світовий рекорд – 51,46 секунди.

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"У Ріо я не доїхала, бо отримала травму перед початком відбору. Тут виклалася на всі відсотки, боролася. Не можу сказати, що десь себе пошкодувала або допустила помилки. Це дуже високий результат і висока конкуренція. Розумію, що немає медалі і завтра про мене забудуть. Але 5-е місце – це круто ", – сказа Анна UA: Перший

Анна Рижикова в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Анна – рекордсменка України на цій дистанції . У липні на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі вона подолала 400 м за 52.96 с

"Хотілося ще трохи відсунути рекорд. Але це вже такі секунди, коли ти не можеш їх показувати кожен раз. Сьогоднішній результат теж дуже високий. Олімпійські ігри – зовсім інші змагання, психологічний тиск тут, я себе не заспокоюю, такі у нас важкі умови, бігати дуже рано "

"Сьогодні, навіть на разминочном стадіоні, повторювали, що жаркий день, заходите в тінь, охолоджують. Зробила все, що змогла. Бронза європейки? Соромно за свою країну, але коли ми виїжджаємо на старти, за мною стоїть тренер і сім'я, то на них працює ціла команда.



Всі фото – Reuters

Фемке Бол – дуже сильна і як людина дуже хороша. Але я сама собі шукаю все, кошти відновлення, роблю все з тренерами і людьми, яких сама знайшла. А вони за цим не замислюються, на них працюють інститути, це науковий підхід. Це може пояснити нинішнє місце. Нікого не звинувачую, але правда життя така "

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.