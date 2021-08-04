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Олімпіада 2020 в Токіо

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Головою в пісок: атлет невдало виконав стрибок у довжину, його забрали на інвалідному візку

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
4 серпня, 09:23
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Бельгійський легкоатлет Томас ван дер Платцен невдало виконав стрибок в довжину на Олімпіаді-2020 і полетів головою в пісок. Всьому виною стала травма ноги
Томас ван дер Платцен травмувався на Олімпіаді
Томас ван дер Платцен травмувався на Олімпіаді / Фото: Getty Images, Reuters

Під час розбігу ван дер Платцен пошкодив ногу і не зміг вчасно зупинитися, тому полетів в пісок головою вперед.

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Відразу після приземлення бельгієць почав корчитися від болю. До нього швидко поспішили організатори і забрали атлета зі стадіону на інвалідному візку.

В тренді

Як повідомило пізніше бельгійське видання hln.be, Томас ван дер Платцен отримав травму підколінного сухожилля. На цьому Олімпіада-2020 для спортсмена закінчилася.

Раніше ми писали про страшне падіння на Олімпіаді – чемпіона з траси відвезли в лікарню. Під час півфінального заїзду Ігор у змаганнях на велосипедах BMX не пощастило американцеві Коннору Філдсу.

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