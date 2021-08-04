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Стыдно за свою страну: украинка после финала Олимпиады сделала неприятное признание

Елена Павлова Елена Павлова
4 августа, 11:41
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Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова поделилась впечатлениями после пятого места на Олимпийских играх-2020 в Токио в беге на 400 м с барьерами
Анна Рыжикова на Олимпиаде
Анна Рыжикова на Олимпиаде / Фото: Reuters

В самый жаркий день Олимпиады, когда после финиша у призеров даже не было сил праздновать, Рыжикова оставила на дистанции все силы – 53,48 секунды. А новая чемпионка ОИ на 400-метровке с барьерами американка Сидни Маклафин установила новый мировой рекорд – 51,46 секунды.

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"В Рио я не доехала, потому что получила травму перед началом отбора. Здесь выложилась на все проценты, боролась. Не могу сказать, что где-то себя пожалела или допустила ошибки. Это очень высокий результат и высокая конкуренция. Понимаю, что нет медали и завтра обо мне забудут. Но 5-е место – это круто", – сказа Анна UA:Перший

Анна Рыжикова в Токио-2020
Анна Рыжикова в Токио-2020 / Фото: Reuters

Напомним, что Анна – рекордсменка Украины на этой дистанции. В июле на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме она преодолела 400 м за 52.96 с

"Хотелось еще немного отодвинуть рекорд. Но это уже такие секунды, когда ты не можешь их показывать каждый раз. Сегодняшний результат тоже очень высокий. Олимпийские игры – совсем другие соревнования, психологическое давление здесь, я себя не успокаиваю, такие у нас тяжелые условия, бегать очень рано"

"Сегодня, даже на разминочном стадионе, повторяли, что жаркий день, заходите в тень, охлаждайтесь. Сделала все, что смогла. Бронза европейки? Стыдно за свою страну, но когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер и семья, то на них работает целая команда.


Все фото – Reuters

Фемке Бол – очень сильная и как человек очень хорошая. Но я сама себе ищу все, средства восстановления, делаю все с тренерами и людьми, которых сама нашла. А они за этим не задумываются, на них работают институты, это научный подход. Это может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, но правда жизни такова"

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
22
76
3
flag Япония ЯпонияJP
20
7
12
39
4
flag Австралия АвстралияAU
15
4
16
35
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
14
18
15
47
6
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
9
25
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
8
8
22
10
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
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