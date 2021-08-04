Головой в песок: атлет неудачно исполнил прыжок в длину и уехал на инвалидной коляске

Бельгийский легкоатлет Томас ван дер Платцен неудачно исполнил прыжок в длину на Олимпиаде-2020 и полетел головой в песок. Всему виной стала трава ноги

Томас ван дер Платцен травмировался на Олимпиаде / Фото: Getty Images, Reuters

Во время разбега ван дер Платцен повредил ногу и не сумел вовремя остановиться, поэтому полетел в песок головой вперед.

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Сразу после приземления бельгиец начал корчиться от боли. К нему быстро поспешили организаторы и увезли атлета со стадиона на инвалидной коляске.

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Как сообщило позже бельгийское издание hln.be, Томас ван дер Платцен получил травму подколенного сухожилия. на этом Олимпиада-2020 для спортсмена закончилась.

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