Судді проти росіянки на Олімпіаді: спочатку отримала нуль, а потім повернули золото

Жіночий фінал у стрільбі з пневматичного пістолета на Олімпійських іграх в Японії ледь не завершився скандалом, але арбітри все владнали

Віталіна Бацарашкіна на Олімпіаді в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка 2004 року Олена Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу Олімпіади-2020 в кульовій стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів. Перемогу здобула росіянка Віталіна Бацарашкіна, але в фіналі у неї стався інцидент з суддями спортсменці спочатку зарахували 0, але потім дозволили зробити постріл повторно.

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Говорили про збій електроніки, але спортсменка стверджує, що помилилися саме судді змагань.

"Це був не збій в системі при останньому пострілі, а, скоріше, в роботі суддів. Я відклала постріл, все зробили, а я ні. Було ще 27 секунд, і я могла спокійно доробити свою спробу. Але вони подали команду" стоп " . Я їм сказала про це, і вони дали мені заново 50 секунд на постріл. Частково це допомогло, відпочила трохи. Не думала, що може бути золото ", – цитує стрілка матч ТВ

Нагадаємо, вчора Павло Коростильов став четвертим в чоловічій стрільбі.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

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