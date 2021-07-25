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Олімпіада 2020 в Токіо

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Судді проти росіянки на Олімпіаді: спочатку отримала нуль, а потім повернули золото

Олена Павлова Олена Павлова
25 липня, 09:33
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Жіночий фінал у стрільбі з пневматичного пістолета на Олімпійських іграх в Японії ледь не завершився скандалом, але арбітри все владнали
Віталіна Бацарашкіна на Олімпіаді в Токіо-2020
Віталіна Бацарашкіна на Олімпіаді в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка 2004 року Олена Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу Олімпіади-2020 в кульовій стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів. Перемогу здобула росіянка Віталіна Бацарашкіна, але в фіналі у неї стався інцидент з суддями спортсменці спочатку зарахували 0, але потім дозволили зробити постріл повторно.

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Говорили про збій електроніки, але спортсменка стверджує, що помилилися саме судді змагань.

"Це був не збій в системі при останньому пострілі, а, скоріше, в роботі суддів. Я відклала постріл, все зробили, а я ні. Було ще 27 секунд, і я могла спокійно доробити свою спробу. Але вони подали команду" стоп " . Я їм сказала про це, і вони дали мені заново 50 секунд на постріл. Частково це допомогло, відпочила трохи. Не думала, що може бути золото ", – цитує стрілка матч ТВ

Нагадаємо, вчора Павло Коростильов став четвертим в чоловічій стрільбі.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020 , Де вказано київський час стартів змагань.

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1
flag Китайська Народна Республіка Китайська Народна РеспублікаCN
3
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flag Іран ІранIR
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flag Італія ІталіяIT
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flag XK
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1
5
flag Таїланд ТаїландTH
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0
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6
flag Угорщина УгорщинаHU
1
0
0
1
7
flag Еквадор ЕквадорEC
1
0
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1
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
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flag Японія ЯпоніяJP
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flag Естонія ЕстоніяEE
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1
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$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
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Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
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$30,5 млн
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Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
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1
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2
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3
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