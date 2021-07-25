Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Судьи против россиянки на Олимпиаде: сначала получила ноль, а потом вернули золото

Елена Павлова Елена Павлова
25 июля, 09:33
Копировать ссылку
Женский финал в стрельбе из пневматического пистолета на Олимпийских играх в Японии едва не завершился скандалом, но арбитры все уладили
Виталина Бацарашкина на Олимпиаде в Токио-2020
Виталина Бацарашкина на Олимпиаде в Токио-2020 / Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка 2004 года Елена Костевич остановилась в шаге от пьедестала Олимпиады-2020 в пулевой стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров. Победу одержала россиянка Виталина Бацарашкина, но в финале у нее произошел инцидент с судьями спортсменке сначала засчитали 0, но потом разрешили сделать выстрел повторно.

Читайте также: Вернулись в медальную гонку! Украинцы выиграли утешительный заезд в академической гребле

Говорили про сбой электроники, но спортсменка утверждает, что ошиблись именно судьи соревнований.

"Это был не сбой в системе при последнем выстреле, а, скорее, в работе судей. Я отложила выстрел, все сделали, а я нет. Было еще 27 секунд, и я могла спокойно доделать свою попытку. Но они подали команду "стоп". Я им сказала об этом, и они дали мне заново 50 секунд на выстрел. Отчасти это помогло, отдохнула немного. Не думала, что может быть золото", – цитирует стрелка Матч ТВ

Напомним, вчера Павел Коростылев стал четвертым в мужской стрельбе.

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Медали Олимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай (Китайская Народная Республика) Китай (Китайская Народная Республика)CN
3
0
1
4
2
flag Иран ИранIR
1
0
0
1
3
flag Италия ИталияIT
1
1
0
2
4
flag XK
1
0
0
1
5
flag Таиланд ТаиландTH
1
0
0
1
6
flag Венгрия ВенгрияHU
1
0
0
1
7
flag Эквадор ЭквадорEC
1
0
0
1
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
1
0
2
3
9
flag Япония ЯпонияJP
1
1
0
2
10
flag Эстония ЭстонияEE
0
0
1
1
Медальный зачет
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять