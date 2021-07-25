Повернулися в медальну гонку! Українці виграли втішний заїзд в академічному веслуванні

Українська чоловіча парна двійка в академічному веслуванні пробилася в півфінал Олімпіади-2020 завдяки перемозі у втішному заїзді. Надії на медалі воскресли!

Ігор Хмара і Станіслав Ковальов вийшли в півфінал / Фото: Reuters

Ігор Хмара і Станіслав Ковальов 24 липня в кваліфікаційному запливі виявилися четвертими, відправившись в втішний заїзд.

Проте, наші хлопці продемонстрували сьогодні найкращий час і таки пробилися в півфінал олімпійського турніру!

27 липня наші хлопці посперечаються за право битися у фіналі в запливі з командами Іспанії, Бельгії, Ірландії, Італії та Індії. У фінал вийдуть три кращі збірні.

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.