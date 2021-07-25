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Олімпіада 2020 в Токіо

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Повернулися в медальну гонку! Українці виграли втішний заїзд в академічному веслуванні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
25 липня, 08:04
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Українська чоловіча парна двійка в академічному веслуванні пробилася в півфінал Олімпіади-2020 завдяки перемозі у втішному заїзді. Надії на медалі воскресли!
Ігор Хмара і Станіслав Ковальов вийшли в півфінал
Ігор Хмара і Станіслав Ковальов вийшли в півфінал / Фото: Reuters

Ігор Хмара і Станіслав Ковальов 24 липня в кваліфікаційному запливі виявилися четвертими, відправившись в втішний заїзд.

Проте, наші хлопці продемонстрували сьогодні найкращий час і таки пробилися в півфінал олімпійського турніру!

27 липня наші хлопці посперечаються за право битися у фіналі в запливі з командами Іспанії, Бельгії, Ірландії, Італії та Індії. У фінал вийдуть три кращі збірні.

В тренді

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.

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1
flag Китайська Народна Республіка Китайська Народна РеспублікаCN
3
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flag Іран ІранIR
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flag Італія ІталіяIT
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flag Таїланд ТаїландTH
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6
flag Угорщина УгорщинаHU
1
0
0
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7
flag Еквадор ЕквадорEC
1
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1
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flag Південна Корея Південна КореяKR
1
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flag Японія ЯпоніяJP
1
1
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10
flag Естонія ЕстоніяEE
0
0
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Медальний залік
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1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
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$60 млн
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$40,5 млн
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5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
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Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
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1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
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4
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5
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