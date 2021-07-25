Олімпійська чемпіонка Афін Олена Костевич у Токіо залишилася з деревом

Олімпійська чемпіонка 2004 року Олена Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу Олімпіади-2020 у кульовій стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів

Олена Костевич зупинилася в кроці від медалі / Фото: Reuters

Українка стала сьомою в кваліфікації, набравши 577 балів. У фіналі Олена змагалася з китаянкою Цзян Рансінь за третє місце, але в підсумку поступилася майже двома очками, набравши 197,6 бала, а у китаянки після четвертого етапу було 199,4. Нагадаємо, вчора Павло Коростильов став четвертим у чоловічій стрільбі.

Золота медаль дісталася спортсменці з команди РОК Віталіні Бацарашкіної, срібло у Антоанети Костадінової з Болгарії, бронза – у Цзян Рансінь.

Стрільба з пістолета, 10м:

Віталіна Бацарашкіна (РОК) – 240,3 (олімпійський рекорд)

Антоанета Костадінова (Болгарія) – 239,4

Цзян Рансінь (Китай) – 218

Відзначимо, що Костевич продовжує участь в Іграх в Токіо і вже 29 липня буде боротися за вихід у фінал у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів.

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