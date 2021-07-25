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Олімпіада 2020 в Токіо

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Олімпійська чемпіонка Афін Олена Костевич у Токіо залишилася з деревом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
25 липня, 07:28
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Олімпійська чемпіонка 2004 року Олена Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу Олімпіади-2020 у кульовій стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів
Олена Костевич зупинилася в кроці від медалі
Олена Костевич зупинилася в кроці від медалі / Фото: Reuters

Українка стала сьомою в кваліфікації, набравши 577 балів. У фіналі Олена змагалася з китаянкою Цзян Рансінь за третє місце, але в підсумку поступилася майже двома очками, набравши 197,6 бала, а у китаянки після четвертого етапу було 199,4. Нагадаємо, вчора Павло Коростильов став четвертим у чоловічій стрільбі.

Золота медаль дісталася спортсменці з команди РОК Віталіні Бацарашкіної, срібло у Антоанети Костадінової з Болгарії, бронза – у Цзян Рансінь.

Стрільба з пістолета, 10м:

  • Віталіна Бацарашкіна (РОК) – 240,3 (олімпійський рекорд)
  • Антоанета Костадінова (Болгарія) – 239,4
  • Цзян Рансінь (Китай) – 218

Відзначимо, що Костевич продовжує участь в Іграх в Токіо і вже 29 липня буде боротися за вихід у фінал у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів.

В тренді

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.

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Срібло
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flag Китайська Народна Республіка Китайська Народна РеспублікаCN
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flag Іран ІранIR
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flag Італія ІталіяIT
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flag XK
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flag Таїланд ТаїландTH
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6
flag Угорщина УгорщинаHU
1
0
0
1
7
flag Еквадор ЕквадорEC
1
0
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1
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
1
0
2
3
9
flag Японія ЯпоніяJP
1
1
0
2
10
flag Естонія ЕстоніяEE
0
0
1
1
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