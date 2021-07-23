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Олімпіада 2020 в Токіо

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Чому Росія вирізала Україну на відкритті Олімпіади: виправдання Першого каналу

Олена Павлова Олена Павлова
23 липня, 17:30
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Представники російського ТБ прокоментував рішення не показувати вихід збірної України на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо
Вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020
Вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Глядачі в Росії не побачили вихід українських спортсменів на церемонії відкриття Ігор в Японії, натомість місцеві телевізійники запропонувало своїй аудиторії рекламу.

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"Парад спортсменів триває близько двох годин, для виконання комерційних зобов'язань його показ переривається рекламою кілька разів", – розповів представник прес-служби Першого каналу РБК-Спорт

Цікаво, що аналогічної цензури по відношенню до збірної Олімпійського комітету Росії з боку українського ТБ не було. Під час трансляції церемонії відкриття Ігор на UA:Перший відео з виходом росіян не вирізали.

Раніше ми писали, що в Токіо пролунало заборонене на Олімпіаді слово "Росія". Координатор змагань з академічного веслування хотіла вказати правильний напрямок російським спортсменам Іллі Кондратьєву і Андрію Потапкину.

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