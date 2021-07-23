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Почему Россия вырезала Украину на открытии Олимпиады: оправдания Первого канала

Елена Павлова Елена Павлова
23 июля, 17:30
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Представители российского ТВ прокомментировал решение не показывать выход сборной Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио
Выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020
Выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Зрители в России не увидели выход украинских спортсменов на церемонии открытия Игр в Японии, вместо этого местные телевизионщики предложило своей аудитории рекламу.

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"Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", — рассказал представитель пресс-службы Первого канала РБК-Спорт

Интересно, что аналогичной цензуры по отношению к сборной Олимпийского комитета России со стороны украинского ТВ не было. Во время трансляции церемонии открытия Игр на UA:Перший видео с выходом россиян не вырезали.

Ранее мы писали, что в Токио прозвучало запрещенное на Олимпиаде слово "Россия". Координатор соревнований по академической гребле хотела указать правильное направление российским спортсменам Илье Кондратьеву и Андрею Потапкину.

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