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Экзотика Олимпиады-2020: спортсмены вышли на открытие полуголые и в национальных нарядах

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июля, 17:02
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В Токио проходит церемония открытия Олимпийских игр 2020 года. Традиционно частью церемония является парад всех участников Игр. В этом году они порадовали несколькими экзотическими нарядами.
Самые экзотические участники Олимпиады-2020
Самые экзотические участники Олимпиады-2020 / Фото: REUTERS

Спортсмен из Королевства Тонга Пита Тауфатофуа приучил нас к своим эффектным появлениям на открытии Олимпиад. Атлет вышел полуголым даже на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, где он соревновался в лыжных гонках. В Токио представитель Тонги выступит в тхэквондо.

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На Олимпиаде-2020 к нему присоединился спортсмен из Вануату. Экзотический атлет появился на стадионе одетым лишь до пояса и произвел фурор в Сети.

В тренде

Не менее экзотические наряды выбрали знаменосцы из Лесото и Тувалу. С такими участниками смотреть Олимпийские игры намного интереснее!

Ранее мы писали, что Россия вырезала Украину на церемонии открытия Олимпиады. А у нас на ТВ россиян показали. Первый канал РФ ушел на рекламу перед выходом спортсменов национальной команды Украины во время сегодняшней церемонии открытия летней Олимпиады в Токио.

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