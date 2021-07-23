Заборонена Росія на Олімпіаді: в Токіо порушили правила через веслярів із РФ

Один з координаторів Олімпійських ігор-2020 хотіла вказати правильний напрямок російським спортсменам Іллі Кондратьєву і Андрію Потапкину

Російська четвірка не виступить на Олімпіаді-2020. Фото: rowingrussia.ru

Під час змагань з академічного веслування на Олімпійських іграх-2020 в Токіо координатор турніру кілька разів використовувала слово "Росія", незважаючи на заборону від ВАДА і МОК. Раніше ми писали, що Україна потрапила на Росію в стрільбі з лука на Олімпіаді.

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Як повідомляє матч ТВ, координатор використовувала слово "Росія", вказуючи вірний напрям російським веслярам Іллі Кондратьєву і Андрію Потапкину, які після фінішу запливу гребли не у той бік. Раніше журналістам, які використовували "Росія" на пресконференції ВАДА, забороняли це робити, вказуючи, що такої команди на турнірі немає.



Фото Reuters

Нагадаємо, що через підтасовку результатів московської антидопінгової лабораторії росіяни покарані ВАДА і не можуть використовувати свій гімн, герб, назву країни та іншу національну символіку. Замість "Росії" на Олімпіаді виступає команда Олімпійського комітету Росії – Russian Olympic Committe.

А замість гімну Росії на церемоніях нагородження буде звучати вступ із концерту №1 для фортепіано композитора українського походження Петра Чайковського.