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Олімпіада 2020 в Токіо

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Заборонена Росія на Олімпіаді: в Токіо порушили правила через веслярів із РФ

Олена Павлова Олена Павлова
23 липня, 16:57
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Один з координаторів Олімпійських ігор-2020 хотіла вказати правильний напрямок російським спортсменам Іллі Кондратьєву і Андрію Потапкину
Російська четвірка не виступить на Олімпіаді-2020. Фото: rowingrussia.ru
Російська четвірка не виступить на Олімпіаді-2020. Фото: rowingrussia.ru

Під час змагань з академічного веслування на Олімпійських іграх-2020 в Токіо координатор турніру кілька разів використовувала слово "Росія", незважаючи на заборону від ВАДА і МОК. Раніше ми писали, що Україна потрапила на Росію в стрільбі з лука на Олімпіаді.

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Як повідомляє матч ТВ, координатор використовувала слово "Росія", вказуючи вірний напрям російським веслярам Іллі Кондратьєву і Андрію Потапкину, які після фінішу запливу гребли не у той бік. Раніше журналістам, які використовували "Росія" на пресконференції ВАДА, забороняли це робити, вказуючи, що такої команди на турнірі немає.


Фото Reuters

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Нагадаємо, що через підтасовку результатів московської антидопінгової лабораторії росіяни покарані ВАДА і не можуть використовувати свій гімн, герб, назву країни та іншу національну символіку. Замість "Росії" на Олімпіаді виступає команда Олімпійського комітету Росії – Russian Olympic Committe.

А замість гімну Росії на церемоніях нагородження буде звучати вступ із концерту №1 для фортепіано композитора українського походження Петра Чайковського.

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